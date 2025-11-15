Más de 380 bomberos y 70 unidades trabajan en el Polo Industrial Spegazzini, donde el viernes por la noche una explosión provocó un voraz incendio. Un directivo de 50 años permanece en terapia intensiva tras sufrir un infarto; el resto de los más de 20 heridos son leves.

Ezeiza. El Polo Industrial Spegazzini, en la localidad bonaerense de Ezeiza, fue escenario de un violento incendio y explosión en la noche del viernes, pasada las 21:00 horas, generando una masiva movilización de equipos de emergencia.

Unos 380 bomberos, 70 unidades y más de 100 móviles adicionales (policía, salud y Defensa Civil) trabajaron durante toda la noche y continúan en el lugar para extinguir las llamas, que afectaron al menos siete galpones.

Balance Sanitario y Heridos

La información sanitaria fue actualizada en la mañana de este sábado. En total, más de 20 personas fueron asistidas, la mayoría con lesiones leves o insuficiencia respiratoria.

El director de la Clínica Monte Grande, Carlos Santoro, brindó detalles sobre los casos más graves:

Infarto: Un hombre de más de 50 años, directivo de uno de los centros logísticos del polo, sufrió un infarto y permanece internado en terapia intensiva , aunque su evolución es favorable.

Embarazada: Una mujer embarazada fue atendida por insuficiencia respiratoria y dada de alta tras recibir asistencia, encontrándose en buen estado.

El Ministerio de Salud bonaerense informó que ya no quedan pacientes internados en hospitales públicos y que las personas asistidas en sanatorios privados evolucionan favorablemente y sin complicaciones graves.

Incendio Contenido, No Extinguido

Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia, confirmó que, si bien la situación “nunca estuvo fuera de control para el riesgo de la población”, el incendio está contenido, aunque no extinguido. Esto significa que “no se va a salir de los límites donde se desarrolla”.

Entre los galpones afectados, el incendio alcanzó depósitos de sustancias vinculadas al agro, envases plásticos (como en la fábrica Plásticos Lagos) y uno con caucho y neumáticos, lo que generó la densa columna de humo negro.

García remarcó que la calidad del aire está siendo monitoreada y descartó que se trate de una nube tóxica, aunque solicitó evitar circular o acercarse al perímetro del siniestro.

El Riesgo del Amoníaco

Uno de los mayores desafíos del operativo fue evitar que el fuego alcanzara un punto sensible: una industria frigorífica ubicada a unos 200 metros que contiene depósitos de amoníaco. Para proteger la zona, se utilizaron drones, helicópteros y unidades especializadas.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, indicó que la explosión fue de tal magnitud que “explotaron los vidrios de mi casa y del barrio” y confirmó la evacuación preventiva de familias cercanas.

Actualmente, la autopista Cañuelas-Ezeiza se mantiene cortada en su totalidad para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.