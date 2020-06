Ignacio Galardo: “Fue una temporada donde me sentí muy cómodo en el equipo”

Manifestó el pivot del Club Atlético Estudiantes de Olavarría. En la nota, el basquetbolísta olavarriense habla sobre su actividad en tiempos de cuarentena y de lo que fue para él y el equipo la Liga Argentina de Básquet 2019/2020.

“Se hace difícil para una persona que hace doble turno de entrenamiento todos los días, a estar encerrado todo el día en su casa”, expresó Ignacio Galardo. Además agregó que hago “lo que hacen todos: abdominales, flexiones, elíptico y algo de aeróbico. Pero la verdad es que se hace difícil también porque uno no tiene los insumos necesarios para hacerlo de manera adecuada”.

Consultado sobre el futuro del deporte de los sesto, “Nacho” indicó que “cuando pase todo esto, es algo muy incierto lo que va a pasar con el básquet y todas las competencias. Muchos clubes van a estar con dificultades económicas para continuar en la Liga Argentina, y otros van a aparecer”.

Por otra parte y sobre la reciente e inconclusa campaña 2019/20, el olavarriense de 22 años y 2.06 metros de altura, expresó que “fue una temporada donde me sentí muy cómodo en el equipo. Personalmente me sentía muy bien, con muchas ganas. Y seguro fue una de mis mejores temporadas”. Asimismo, destacó que Estudiantes “dio sorpresas, porque a mi parecer no se esperaba lo que fue generando como equipo (…) Creo que acomodando unas cositas estábamos para dar, y bastante, de que hablar; ya que teníamos un equipo joven pero con muchos aspectos positivos que nos hacía peligroso siempre”.

Finalmente y sobre la decisión de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) y la Confederación Argentina (CABB) de dar por finalizada la Temporada 2019-2020 de la Liga Argentina, Galardo dijo que “fue una lástima se que haya cortado como se cortó. Pero se tomó una decisión sumamente acertada; ya que de continuar, no se iba a poder continuar, porque a cancha cerrada, a los clubes se les iba hacer imposible de terminar la temporada. Y con público no se puede jugar. En este sentido, dentro de todo y en términos rápidos, fue lo mejor que se pudo haber hecho”.

En materia estadística y teniendo en cuenta que disputó los 33 partidos de la temporada, Ignacio “Nacho” Galardo sobresalió en el rubro bloqueos con un total de 42 tapones y un promedio de 1.3 por encuentro. Dicho número le permitió al pivot de Olavarría terminar siendo el tercer mejor bloqueador de toda la Liga Argentina 2019-20. Asimismo, y además de promediar 6.6 puntos por juego, fue el mejor rebotero de Estudiantes con un total de 180 recobres (5.5 tableros de promedio por cotejo).