Ignacio Aramburu Asume la Presidencia de Coopelectric

Tras la 94º Asamblea General Ordinaria, el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Olavarría definió su nueva mesa directiva para el período 2025/2026.

Luego de la realización de la 94º Asamblea General Ordinaria de Coopelectric la semana pasada, los integrantes del Consejo de Administración se reunieron hoy para llevar a cabo la distribución de cargos de la nueva mesa directiva.

Ignacio Aramburu fue designado como el nuevo Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica.

La conformación del Consejo de Administración para el nuevo período es la siguiente:

Mesa Directiva de Coopelectric

Cargo Nombre y Apellido Presidente Ignacio Aramburu Vicepresidente Cruz Martín Arouxet Secretario Alberto Jorge Miotti Pro-secretario Oscar Alfredo Angeletti Tesorero Ignacio Pagano Couto Pro-tesorero Jorge Rodríguez Setzes

Otros Cargos del Consejo

Vocales Titulares: Rubén Adolfo Robledo Juan Manuel Mondragón Agustín Andrés Macchioli Carlos Hugo Díaz

Consejero Municipal: Bruno D’Amico

Bruno D’Amico Vocales Suplentes: Walter Bahl Juan Carlos Piccinelli Nicolás Marinangeli Carlos Coscia

Síndico Titular: Jorge Raúl Cataldi

Jorge Raúl Cataldi Síndico Suplente: Amílcar Saúl Dirazar