Hubo actividad por la Primera Local de fútbol

El lunes 27 de Octubre se disputaron tres partidos correspondientes a la 11º Fecha del Torneo Anual “Tito Alonso” de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría. Ferro ganó de visitante y es el nuevo líder del certamen, junto a Estudiantes.

Resultados:

Atlético Sierra Chica 1 (Steven Díaz) – Ferro Carril Sud 3 (Mateo Tamagnini, Joaquín Ayesa y Lautaro Castañares).

San Martín de Sierras Bayas 1 (Brian Tello) – Estudiantes 1 (Joaquín Stular).

Loma Negra 2 (Franco Navarro y Lucas Rodríguez) – El Fortín 2 (Leonardo Benito y Axel Arce).

Hoy Martes 28/10

20:30 Hs. Racing A. Club vs. Espigas, en el Estadio “José Buglione Martinese”. Árbitro: Nicolás Rodríguez.

20:45 Hs. Recalde vs. Municipales, en el Estadio “Enrique De La Quintana” de Hinojo. Árbitro: Luis Frías.

Libre: Embajadores.

Tabla de Posiciones: 1) Ferro y Estudiantes, 22 puntos; 3) Embajadores, 20; 4) Loma Negra, 17; 5) Racing y Municipales, 16; 7) Espigas, 12; 8) El Fortín y Recalde, 10; 10) Sierra Chica y San Martín, 9; 12) Hinojo, 7; y 13) Colonias y Cerros, 1.