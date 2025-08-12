HORACIO RICARDO CASTELLANO “POCHO” (Q.E.P.D.)

HORACIO RICARDO CASTELLANO “POCHO” Falleció en Olavarría el día 12 de Agosto de 2025 a los 73 años de edad.

Sus hijos: Catalina y Juan Carlos. La madre de su hija: Fabiana Palacios. Sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento “D” comienza 9:30hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Miércoles 13 de Agosto a las 10:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.

Barrio en el que vivía: Luján.

Lugar de nacimiento: Lamadrid.

Actividad que desarrollaba: Jubilado