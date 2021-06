“Hong Kong es la frutilla del postre de mi carrera”

Expresó el futbolista olavarriense Diego Cañete, quien juega en Metro Gallery Football Club de la Segunda División de Hong Kong. En la nota, el atacante habla sobre su actualidad en el continente asiático.

Desde el año 2019 que el delantero -ex Racing Atlethic Club, Club El Fortín, Ferro Carril Sud y Belgrano de Córdoba- se encuentra desarrollando su actividad en mencionada ciudad de China. Rangers Football Club de la Hong Kong Premier League (Primera División) fue su primer equipo en donde disputó 14 partidos y convirtió 1 gol. Actualmente, se desempeña en Metro Gallery FC de la segunda categoría, donde hasta el momento lleva anotados 5 tantos en 8 juegos.

“Tras jugar en primera división, y debido a una lesión y otros inconvenientes, tuve que bajar de categoría. Ahora me encuentro en un equipo de segunda división, donde mi actualidad futbolística en lo personal es muy buena”, manifestó Diego Cañete. Asimismo, agregó que “en los últimos partidos estuve muy bien, haciendo goles gracias a Dios (…) En Metro cambié mi manera de jugar, donde a todo mi juego le he sumado sacrificio, marca; cosas que en Argentina no hacía porque jugaba más retrasado en la cancha, arrancando más de atrás. Hoy por hoy estoy jugando más de nueve, de hacer goles y terminar las jugadas”.

Gol de Diego Cañete (Tai Po FC 2 vs. Metro Gallery FC 3 – 30/05/2021)

Consultado a cerca de su objetivo con Metro Gallery, el centro atacante de 33 años dijo que es “tratar de culminar la temporada de la mejor manera, haciendo goles, y que el equipo termine lo más alto posible en la tabla”. A su vez y en referencia al nivel futbolístico de la liga en donde se encuentra jugando, esgrimió que “no es como en Sudamérica. Sería como una especie de Argentino A, y se destaca por ser muy ordenada y competitiva”.

Por otra parte y sobre su futuro futbolístico, mencionó que “tengo ganar de regresar al país, seguir jugando al fútbol, tratar de transmitir mi experiencia en Hong Kong, donde en dos años aprendí un montón de cosas; y poder volcarlo en el tema de enseñar a los niños y adultos”. Asimismo y pensando en la vuelta a su lugar de origen, Diego remarcó que “Argentina, por más que esté como esté y todo, no la cambio por ningún lugar en el mundo. Y eso que acá Hong Kong es hermoso, tiene lugares increíbles, pero a mi Argentina no la cambio; y mi Olavarría querida menos todavía”.

Finalmente y en relación a su carrera como futbolista, Cañete destacó que “jugar en Hong Kong es la frutilla del postre de mi carrera. Tuve varias oportunidades de jugar en otros niveles, aunque por decisiones personales o la mentalidad que tenía en esos momentos, no las aproveché. Pero surgió la posibilidad de ver acá y era como decir ‘Guau’ ir al fútbol profesional de Hong Kong, cumplir mi sueño que era jugar en primera división; quería saber si estaba capacitado para semejante desafío”. De esta manera, concluyó diciendo que “estoy muy contento de haber vivido esta experiencia, disfrutando todo lo que significa estar acá en Hong Kong, una ciudad del primer mundo con cosas increíbles; y esto se lo debo al fútbol y más que agradecido por elegir esta profesión”.