Hondo pesar por el fallecimiento del periodista Miguel Ruppel

Oriundo de General La Madrid, el periodista y fotógrafo Miguel Ángel Ruppel falleció esta mañana como consecuencia del Covid 19.

Ligado estrechamente al básquet de Olavarría y colaborador de Olavarría Noticias, falleció esta mañana, en el día de su cumpleaños, Miguel Ángel Ruppel como consecuencia del covid 19 tras tres días de estar internado en el nosocomio de la vecina localidad.

. Gustavo Burgardt escribió unas hermosas palabras que reflejan lo que fue Miguel.

Cuando un amigo se va…

Falleció Miguel Ruppel, un incondicional del básquetbol

En la madrugada de este jueves, en el día de su 40° cumpleaños, nos dejó Miguel Angel Ruppel, periodista deportivo especializado en básquetbol, oriundo de General Lamadrid.

Su vinculación a nuestra ciudad fue la campaña del Club Atlético Estudiantes en la Liga Nacional de Básquetbol: un día de 1999 apareció por el Parque Guerrero con sus avasallantes 18 años para cubrir para una emisora de FM de esa ciudad la campaña del bataraz y meterse definitivamente en el corazón de todos los seguidores de este deporte en Olavarría.

Viajó valiéndose de inhumanos esfuerzos y sacrificios por muchas partes del país donde se presentara Estudiantes y también la selección nacional, donde su entrenador, en la mayoría de estos años, Sergio Santos Hernández, tenía especial consideración por su presencia y su trabajo, ejerciendo una especie de padrinazgo sobre Miguel, al conocer sus orígenes y la especial dedicación que tenía para con la difusión del deporte de los cestos.

Muy generoso para con colegas y amigos, Miguel muchas veces era el referente y guía en nuestra ciudad para periodistas que vinieran a cubrir básquetbol a Olavarría, como aconteció con los enfrentamientos de Argentina ante Uruguay y Paraguay en el maxigimnasio del Parque Guerrero, en febrero de 2018, por la eliminatoria del Mundial China 2019.

Se vinculó a Germán Beder, encargado de prensa de la Confederación Argentina de Básquetbol por entonces, y a todos los periodistas de básquetbol de primera línea del país y actualmente era el nexo para que tres de los libros sobre jugadores de la Generación Dorada, o historias de la misma, llegaran a periodistas de Olavarría.

Lo ví hace un mes por ese tema y porque había anexado la venta de perfuminas para su subsistencia y era un vendedor persistente, siempre privilegiando la amistad y la charla cotidiana del devenir del básquetbol en Olavarría y en sus pagos.

Dedicó mucho a Racing de Lamadrid, a sus dirigentes, entrenadores y jugadores y se “ensanchó” aún más cuando se inauguró el flotante del gimnasio “Willy Matos”, fustigándome porque no iba a conocerlo.

Se hizo un lugar en el periodismo local, participando de la organización del 48° Congreso Nacional de FAPED en 2016 por parte del Círculo de Periodistas Deportivos de Olavarría y representó a esta entidad en los congresos de Mar del Plata 2014, junto a quien esto escribe, y Venado Tuerto 2015, junto a Miguel Angel Martín.

Francisco Erdocia, actual asistente de Marcelo Macías en Estudiantes y ex entrenador de Racing de Lamadrid, Christian Oscar Sánchez, actual entrenador de Loma Negra y ex entrenador de Pueblo Nuevo, y Alberto Mondini, ex dirigente del básquetbol menor albinegro y creador del portal Básquet Formativo Olavarría, fueron su anclaje en nuestra ciudad y en la tarde de hoy estarán viajando a Lamadrid para darle el ultimo adios y cumplir los trámites de rigor en aquella ciudad, ya que Miguel vivía junto a su abuela.

Miguel estaba afectado por el coronavirus, presentaba comorbilidades y un fallo cardiaco lo arrancó esta madrugada de este mundo.

Como dice la canción…deja un enorme espacio vacío, era de esos amigos incondicionales dispuestos a todo a cambio de nada, a solo gozar de esa amistad.

Vamos a extrañar sus locuras, sus ocurrencias, pero más que nada esa cuota de amistad genuina, sin tapujos, sin reservas, que nos tenía acostumbrados a entregarnos.

Por ello lo quiero despedir con dos anécdotas que lo pintan de cuerpo entero:

29 de mayo de 2001. Serie final de la Liga Nacional de Básquetbol 2000/01 donde Estudiantes se impondría a Libertad de Sunchales por 4-1 para alcanzar el bicampeonato.

Vísperas del tercer y cuarto juego en Sunchales (hasta ahí la serie 1-1) y día del viaje a la localidad del sur santafesino. Viajamos en automóvil los dos equipos de las emisoras locales y acertamos pasar por la Terminal de Omnibus, donde estaba sentado Miguel con su bolso en el escalón de la puerta. Expresamos nuestra gran preocupación por la alternativa que llegue a tiempo al partido, ya que no hay conexión directa a esa ciudad. Llegamos al hotel de Sunchales y la primera persona que vemos: Miguel Ruppel tomando un jugo de frutas en el lobby del hotel, despues de llegar “a dedo”.

29 de mayo de 2009. Presencia de la selección argentina de básquetbol en el gimnasio Osvaldo Casanova de Estudiantes de Bahía Blanca. Serie de amistosos de cara al Mundial 2010. Argentina 98 vs Australia 78.

Decido asistir al partido con Francisco Erdocia y Miguel Ruppel, con quien nos encontramos en la rotonda de Lamadrid y recuerdo que a una semana de la gran nevada de Coronel Pringles (22/07/09) todavía había acumulada nieve en sectores de la banquina próximos a esa localidad.

Jugaron dos campeones olímpicos: Scola y Leo Gutiérrez, fue goleador Paolo Quinteros con 26 y en ese partido quedó afuera de los doce Juan Manuel Fernández, el hijo “menos famoso” del Lobito.

El tema es que en el entretiempo homenajearon a otros dos campeones olímpicos bahienses: Alejandro Ariel Montecchia y Juan Ignacio Sánchez….y que sorpresivamente se llegó al partido el más célebre de todos: Manu Ginóbili, tras su séptima temporada con San Antonio y ya dueño de tres anillos.

Tras el homenaje, Ginóbili, Sánchez y Montecchia se ubicaron naturalmente en primera fila del sector oficial. Junto a Miguel y “Frana” estábamos en el sector prensa, dispuesto en la cabecera que da a Avenida Santa Fe 51 (acceso al gimnasio), junto a colegas de La Nueva Provincia y LU 2, cuando de repente Miguel me pide la máquina fotógráfica y con su grabador y teléfono decide ir por “la nota imposible”. Partido próximo a reanudarse comento con los colegas y con “Frana”, mirá, pobre Miguel, va a salir “eyectado” por inoportuno.

Desenlace: con el partido jugándose, Miguel Ruppel sale en vivo para FM Orion 106.5 Mhz de General Lamadrid con el tricampeón de la NBA y encima se fotografía con los tres consagrados jugadores.