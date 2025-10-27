Homenaje y Solidaridad: Olavarría Anuncia la Carrera “ARA San Juan – Capitán de Corbeta Diego Wagner” en Hinojo

La prueba pedestre se realizará el domingo 23 de noviembre e incluirá distancias de 3, 5 y 10 km. Todo lo recaudado será donado a dos instituciones educativas locales, incluyendo la Escuela Secundaria que lleva el nombre del héroe olavarriense.

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Deportes y en acuerdo con la familia del héroe olavarriense, anunció la organización de la carrera “Homenaje ARA San Juan – Capitán de Corbeta Diego Wagner”.

El evento, que combina deporte, homenaje y solidaridad, se llevará a cabo el próximo domingo 23 de noviembre en la localidad de Hinojo. El recorrido pasará por puntos emblemáticos de la localidad, incluyendo la réplica del ARA San Juan y la plazoleta que honra a Diego Wagner y a los 43 tripulantes.

Modalidades de Participación y Fines Solidarios

La carrera ofrecerá tres distancias para fomentar la participación de toda la comunidad:

Distancia Carácter Inscripción 3 Kilómetros Correcaminata Gratuita 5 Kilómetros Competitiva $10.000 10 Kilómetros Competitiva $10.000

El objetivo central del evento es solidario: todo lo recaudado con las inscripciones de las pruebas competitivas será donado a dos instituciones educativas: la Escuela Primaria N° 35 “José Lamas” de Mapis y la Escuela Secundaria N° 16, que lleva el nombre de Diego Wagner.

Inscripción y Entrega de Kits

La inscripción se realizará únicamente de manera online a través de un formulario que estará disponible en el sitio web del Municipio de Olavarría (se accede mediante un banner en la parte superior derecha).

Plazo de Inscripción: Hasta el viernes 14 de noviembre a las 22:00 horas.

La entrega de kits se ha organizado en dos jornadas en la Delegación de Hinojo (calle Basterrica, frente a la plaza central):

Sábado 22 de Noviembre (16:00 a 19:00 hs): Exclusivo para corredores y corredoras de Olavarría.

Exclusivo para corredores y corredoras de Olavarría. Domingo 23 de Noviembre (8:30 a 9:30 hs): Para participantes foráneos.