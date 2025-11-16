El emotivo acto se realizó en el anfiteatro de Hinojo, con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, los padres del tripulante olavarriense, referentes de Fuerzas Armadas y una gran convocatoria de instituciones y vecinos. Se descubrió una placa nombrando la senda peatonal en honor a Wagner.

En la mañana de este sábado se llevó a cabo el acto protocolar en conmemoración del octavo aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan. El homenaje se realizó en el anfiteatro de Hinojo “Roye Lacoste”, un sitio dedicado a la memoria de los 44 tripulantes, incluyendo al Capitán de Corbeta Diego M. Wagner, oriundo de Olavarría.

El evento fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner y por los padres de Wagner, Catalina y Emilio, contando con la participación de funcionarios, referentes de Fuerzas Armadas, Veteranos de Guerra, instituciones educativas y una amplia representación de la comunidad.

Homenaje y Memoria Activa

Uno de los momentos centrales del acto fue el descubrimiento del cartel que da el nombre de “Capitán de Corbeta Diego M. Wagner” a la senda peatonal del anfiteatro. Posteriormente, se realizó la colocación de palmas a la memoria de los tripulantes del submarino, en representación del Municipio, la familia Wagner, la promoción 133 de la Escuela Naval Militar Río Santiago y la Asociación de Propietarios del Parque Industrial.

El acto se inició con la bendición del padre José Quatrocchio y un respetuoso minuto de silencio, musicalizado por Silvio Manuel de la Orquesta Sinfónica Municipal.

Los Héroes y el Compromiso

Rito Germán López, de la Asociación Cultural Belgraniana, fue el primero en tomar la palabra, destacando la figura de los tripulantes: “Hoy nos encontramos reunidos en este sitio de memoria para recordar a 44 héroes y heroínas que dieron su vida por la protección de los intereses nacionales… No existen los pueblos sin héroes”.

Luego, el Capitán de Corbeta Javier Dequelli, compañero de promoción de Wagner, resaltó el compromiso de la familia y la comunidad: “Hoy es un día de reflexión y patriotismo. Quiero especialmente reconocer la labor diaria y silenciosa que Catalina y Emilio realizan día a día… Debemos estar siempre agradecidos y ser consecuentes con los actos que ellos realizan”.

El intendente Maximiliano Wesner cerró el acto enfatizando la necesidad de memoria y justicia.

“Hoy realmente es un acto patriótico, hoy 15 de noviembre es un acto de memoria, es un acto por la verdad y por ende por la justicia. Nuestra comunidad tiene un héroe, el capitán de corbeta Diego Wagner, que sin lugar a dudas hizo honor a Olavarría,” afirmó Wesner.

El jefe comunal concluyó invitando a la comunidad a abrazar a la familia Wagner para “sostenerlos, para apuntalarlos, para decirles que no están solos, que hay toda una comunidad que camina a la par, que los acompaña y que los invita a seguir transitando y a poder hacer del dolor una transformación”.