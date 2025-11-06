El equipo mendocino, que terminó el partido con nueve jugadores, empató 2-2 en el tiempo regular y se impuso 5-3 en la tanda de penales, asegurando su primera Copa Argentina y un lugar en la Copa Libertadores 2026.

Independiente Rivadavia de Mendoza se coronó campeón de la Copa Argentina este miércoles, al derrotar a Argentinos Juniors por 5-3 en la definición por penales, luego de un electrizante empate 2-2 en el tiempo reglamentario en el estadio Juan Domingo Perón.

El partido: agonía y épica mendocina

La “Lepra” mendocina comenzó mejor y logró una ventaja de dos goles a pesar de sufrir dos expulsiones que la dejaron con nueve hombres en cancha:

Goles de IRM: El paraguayo Alex Arce abrió el marcador a los 9′ del primer tiempo. Matías Fernández amplió la diferencia a los 17′ del complemento, finalizando un letal contragolpe iniciado por Sebastián Villa .

El paraguayo abrió el marcador a los 9′ del primer tiempo. amplió la diferencia a los 17′ del complemento, finalizando un letal contragolpe iniciado por . Expulsiones: Franco Amarfil (41′ PT) y Alejo Osella (47′ ST) vieron la tarjeta roja, dejando a Independiente Rivadavia en clara inferioridad numérica.

(41′ PT) y (47′ ST) vieron la tarjeta roja, dejando a Independiente Rivadavia en clara inferioridad numérica. Agónico Empate: Argentinos Juniors logró descontar con Alan Lescano (19′ ST) y alcanzó la igualdad de forma dramática en el tiempo de descuento con gol de Erik Godoy (52′ ST), forzando los penales.

Los Penales y el Héroe

Minutos antes del final, el DT Alfredo Berti movió el banco e hizo ingresar al arquero Gonzalo Marinelli en lugar de Ezequiel Centurión, una decisión que resultó clave. Marinelli se convirtió en el héroe al atajar el único remate fallado de la serie, ejecutado por Tomás Molina.

Convirtieron para IRM (5): Luciano Gómez, Iván Villalba, Nicolás Retamar, Sheyko Studer y Sebastián Villa.

El premio a la historia

Con esta victoria, Independiente Rivadavia no solo alzó la Copa Argentina por primera vez en su historia (tras su ascenso a Primera en 2023), sino que también selló su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

Un final dramático que demuestra que, a veces, la garra puede más que la lógica.