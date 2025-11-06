El Concejo Deliberante sancionó por unanimidad la Ordenanza N° 5706/25, que establece el primer marco legal para la Terapia Asistida con Animales (TACA) en la ciudad, impulsada por la Asociación Olavarriense de Hipoterapia.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Olavarría aprobó en la sesión de este jueves una ordenanza que marca un hito en la regulación de las intervenciones asistidas con equinos en el partido. La normativa, impulsada por la Asociación Olavarriense de Hipoterapia y trabajada en la Comisión de Salud, fue aprobada por unanimidad.

El concejal Agustín Romero, presidente de la Comisión, explicó que tuvieron que “arrancar prácticamente de cero”, ya que no existe un marco legal a nivel provincial y nacional para estas terapias cuyos beneficios son científicamente comprobados.

La nueva Ordenanza N° 5706/25

La nueva legislación establece las bases para el desarrollo de la Terapia Asistida con Animales (TACA), reconociéndola como un método terapéutico y educacional fundamental para la rehabilitación e integración de personas con discapacidad.

La norma define y regula distintos aspectos, incluyendo:

Prácticas: Hipoterapia, monta terapéutica y actividades asistidas.

Hipoterapia, monta terapéutica y actividades asistidas. Requisitos: Formación profesional, infraestructura de los centros, composición de los equipos interdisciplinarios y cuidado exclusivo de los equinos.

Olavarría como Referente

El Dr. Aldo Lauhirat, presidente de la Asociación Olavarriense de Hipoterapia, destacó la seriedad del trabajo legislativo y afirmó que la ordenanza “abre una puerta muy importante para avanzar en políticas de integración”.

El concejal Romero anticipó que este es solo un “primer paso”, con la intención de impulsar una ley provincial de equinoterapia en la Legislatura bonaerense. Además, se trabaja en la creación de una diplomatura en equinoterapia en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN.

“Esta iniciativa robustece el rol de Olavarría como referente de la salud pública en la región”, concluyó Romero. Olavarría le pone un marco legal al trabajo que hace 30 años se hacía a pulmón.