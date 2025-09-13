Histórica convocatoria: Guadalupe Serantes jugará el Mundial de Bochas en Francia

La deportista fue convocada para formar parte del equipo argentino que disputará el Mundial Femenino y Mixto de bochas, estilo Zerbín, del 12 al 15 de noviembre.

La deportista Guadalupe Serantes ha sido designada para integrar el equipo argentino que competirá en el Mundial Femenino y Mixto de Zerbín, un estilo de bochas. La competencia se llevará a cabo en Francia del 12 al 15 de noviembre.

La noticia fue confirmada por el director técnico, José Gáspari, quien además de Serantes, convocó a Milagros Pereyra, Romina Bolatti y Camila Vivas para el equipo femenino. Para las pruebas mixtas, el plantel se completará con la incorporación de Guillermo Montemerlo.

La designación de Serantes es un reconocimiento a su trayectoria y un paso importante para el equipo nacional, que buscará un lugar en el podio mundial. La información fue difundida por la Confederación Argentina de Bochas.