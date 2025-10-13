Hipismo: Benjamín Urdapilleta Firma una Actuación Histórica en la Final del Torneo Federal

El joven jinete del Club Estudiantes se ubicó 11° en la tabla general del campeonato en la Categoría Iniciados Mayor 0,70 m, en la competencia que reunió a la élite de la equitación nacional en Campo de Mayo.

El hipismo de Olavarría celebró una actuación memorable en la gran final del Torneo Federal de Equitación que se desarrolló en Campo de Mayo entre el jueves y este domingo. El joven Benjamín Urdapilleta, representante del Club Estudiantes, cosechó resultados sobresalientes que lo posicionaron entre los mejores del país en la Categoría Iniciados Mayor 0,70 m.

Urdapilleta, junto a su compañero el caballo “Cardal”, demostró un gran nivel técnico, seguridad y constancia a lo largo de las tres jornadas de competencia:

Viernes: Obtuvo el segundo puesto .

Obtuvo el . Sábado: Finalizó en el 14° lugar.

Finalizó en el 14° lugar. Domingo: Terminó en la 18° posición.

Gracias a su regularidad, Benjamín cerró la temporada ubicándose en la 11° posición de la tabla general del campeonato, un resultado que es calificado como un hito para el hipismo del Club Estudiantes.

El logro es el reflejo de un trabajo sostenido durante toda la temporada, con el acompañamiento de sus profesores en el Club Estudiantes, Gonzalo Di Martino y Victoria Galli, y el incondicional apoyo familiar. Su desempeño en el Torneo Federal es un ejemplo del crecimiento y la proyección de la disciplina en la institución albinegra.

Fuente y fotos: Prensa CAE