Hilario Galli concurrió al HCD para brindar un informe de gestión municipal

Durante casi cuatro horas, el Secretario de Gobierno Municipal debió responder 144 preguntas que fueron confeccionadas por los diferentes bloques

En la mañana de este jueves el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Olavarría, Hilario Galli, concurrió al Concejo Deliberante en donde brindó un informe de gestión, tal como lo estipula la Ordenanza Municipal 4552/20, marco en el que respondió más de un centenar de preguntas que fueron planteadas desde los distintos espacios políticos que integran el cuerpo legislativo local.

“Es una alegría estar acá, porque significa que la situación sanitaria así lo permite. Si bien la primera experiencia fue muy positiva, las herramientas virtuales permitieron que nos encontremos, nada reemplaza estar acá presentes dialogando en un mismo espacio”, inició su intervención el funcionario municipal, quien ocupó el lugar central del estrado, donde se vio acompañado por la presidente del HCD, Cecilia Krivochen, y la secretaria Margarita Arregui.

Previo a dar paso a la respuesta de las 144 preguntas presentadas desde los distintos bloques, Galli puso el acento en la importancia del diálogo. “Cuanta relevancia toma el diálogo en momentos como este, tiempos de mucha violencia, tiempos de mucha incertidumbre. Violencia entre países, entre vecinos, entre hermanos, violencia en la calle, en una cancha, acá mismo en el recinto. Nosotros, funcionarios públicos, algunos elegidos por la voluntad popular directamente, como ustedes los concejales, y otros indirectamente, como nosotros en el Ejecutivo, tenemos una doble responsabilidad. Por un lado, llevar adelante nuestra tarea con conciencia y dedicación, pero, por el otro, también llevar tranquilidad a los vecinos. Muchos son los problemas que tienen todos los días, demasiados, en un país con más del 50% de pobreza, con una inflación que no se detiene, con casos de inseguridad cada vez más preocupantes. No podemos ser nosotros un problema más para ellos”, enfatizó.

En ese sentido añadió: “¿Y qué se espera de nosotros? Soluciones. O cuanto menos no generar nuevos problemas, y ahí es donde estamos fallando, con discusiones estériles, buscando problemas donde no los hay. Promoví y celebré este diálogo cuando se propuso, y hoy vuelvo a celebrarlo, porque esta es una gran herramienta para poder llevar tranquilidad a los vecinos, porque esta es una gran herramienta que nos permite poner en palabras todo lo que se está haciendo, y que no son simples palabras, son hechos representados en palabras, y a eso vengo hoy, a dar palabras, dar respuestas”.

Asimismo, el funcionario municipal se refirió, entre otras cosas, al sistema de salud y dijo: «nuestra gestión demostró en estos años estar a la altura de las circunstancias y con una permanente inversión para mejorar todos los días la atención médica a los vecinos».

Sobre el Paseo de la Salud, Galli indicó: «el Paseo de la Salud está ubicado estratégicamente en una de las áreas más concurridas de la ciudad, siendo fundamental para actividades de promoción y prevención de la salud.. Claramente tiene fundamentos más sólidos y justificados que los $193M de la Casa de la Provincia».

Cuando hizo mención a las obras que lleva a cabo el Municipio, Hilario Galli explicó que «estamos ejecutando obras por más de 1000 millones de pesos. Son más de 40 obras en las que se incluyen por ejemplo: ampliación del Hospital Municipal, ampliación de la red cloacal en los barrios Facundo Quiroga e Yrigoyen, construcción de viviendas del Plan TUVI, red eléctrica de baja tensión e iluminación en Los Fresnos, construcción del Instituto de Educación Física y del Jardín 929 y más obras que tienen por único objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos de Olavarría».

Consultado sobre las deudas que mantiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia de obras, Galli detalló que «el Municipio sostiene desde septiembre de 2021 el pago de los certificados, a su vencimiento, con fondos municipales. Esto puede realizarlo el Municipio debido a la sólida situación económica y financiera».

Finalmente, el Secretario de Gobierno dijo: «el norte, el objetivo de nuestro gobierno es brindar respuestas y soluciones a las necesidades de los olavarrienses. Esa fue nuestra génesis y será siempre nuestra razón de ser».