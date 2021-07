Hernández, tras la gira por Las Vegas: “Estamos con una sensación de deuda”

“Nos quedó un sabor de boca feo porque no nos gusta vernos dominados”, expresó el entrenador de la Selección argentina masculina de básquetbol luego de acumular tres derrotas en tres partidos en la gira de preparación de cara a los Juegos Olímpicos.

El entrenador de la Selección argentina masculina de básquetbol, Sergio Hernández, se expresó hoy luego de la gira del equipo por Las Vegas, Estados Unidos, donde se llevó un saldo negativo al acumular tres derrotas en tres partidos.

“Nos quedó un sabor de boca feo porque no nos gusta vernos dominados, estamos con una sensación de deuda. Pero, a la vez, sabemos que podemos darlo vuelta. Recordemos que antes de China también nos costó mucho”, señaló Hernández en diálogo con el sitio oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).

Y agregó: “Parece que el argentino necesita un partido oficial para rendir al máximo y acá no vinimos a eso, a competir. Vinimos a entrenar el ritmo, la dinámica, a respetar este ADN que buscamos, a lograr una agresividad defensiva y a tener la mejor posible ocupación de espacios”.

La Argentina cayó en sus duelos con Australia, Nigeria y Estados Unidos en la gira de preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“No tengo dudas de que el equipo va a jugar bien en los Juegos Olímpicos. No sé si alcanzará para ganar, aunque en realidad ningún equipo lo sabe, pero no tengo miedo de ir por cómo estamos hoy. Confío mucho en el seleccionado”, añadió el “Oveja”.

Sin embargo, remarcó: “Nosotros no tenemos margen de error, porque no somos potencia como Eslovenia, Lituania, Serbia o España, que se pueden dar el lujo de jugar seis puntos y ganar. Nosotros tenemos que jugar 10 puntos. Al 90 por ciento de los equipos, te diría que al 100 por ciento, no le vamos a ganar si no jugamos 10 puntos”.

En relación a lo realizado en el Mundial de China en 2019, donde el conjunto albiceleste fue subcampeón al caer con España en la final del certamen, el entrenador manifestó que “el miedo a no repetirlo no debe existir”.

“No dejemos que esas sensaciones nos quiten el disfrutar de este grupo, de ver a (Facundo) Campazzo, de presenciar los últimos partidos profesionales de la vida de (Luis) Scola, de una Selección que verá debutar a chicos de 20 años”, agregó.

El elenco nacional disputará los JJ.OO, donde será parte del Grupo C y se medirá frente a Eslovenia el lunes 26 de julio a la 1:40 (hora argentina), tras lo cual jugará ante España el jueves 29, a las 9:00, y Japón el domingo primero de agosto, a la 1:40.

Fuente: NA