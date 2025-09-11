HERMENEGILDA SOFIA BRAUTON vda de LARREGINA “MERY” (Q.E.P.D.)

HERMENEGILDA SOFIA BRAUTON vda de LARREGINA “MERY” Falleció en Olavarría el día 11 de septiembre de 2025 a los 96 años de edad.

Sus hijos: Norma, Omar, Maria Rosa, Oscar y Fernando.

Sus hijos políticos: Alfredo, Yanina, Viviana, Mónica y Claudia. Sus nietos, sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento “C”. Comienza el jueves 11/09/2025 a las 14:00 hs. Cierre a confirmar. Reabre 12/09/2025 a las 10:00 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Loma de Paz

DÍA Y HORA: Viernes 12/09/2025 a las 12:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC