“Hemos demostrado que tenemos la capacidad necesaria para conducir el Radicalismo de Olavarría ”

Así lo expresó el candidato a presidir el comité local, Franco Illescas, quien remarcó “Tenemos la mejor representación del Radicalismo en la Lista 123”.

En una entrevista exclusiva con Olavarría Noticias, Franco Illescas nos cuenta sus orígenes dentro de la política y por qué quiere conducir a la Unión Cívica Radical de Olavarría.

Este domingo 21 se realizaran las elecciones internas del radicalismo, Franco Illescas, un histórico militante del partido a nivel local, se presentará como candidato por el espacio Adelante Olavarría que a nivel provincial se referencia con Maximiliano Abad.

ON ¿Cómo fueron tus inicios dentro de la Política?

FI: Mis inicios dentro de la política fueron en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría dentro Franja Morada, lugar donde comencé a militar, primero en el centro de estudiantes siendo Secretario de Extensión donde trabajó para fomentar la cultura y las carreras universitarias. Además tuve la posibilidad de ser Consejero Académico de la faculta y Consejero Superior de la Universidad donde forme parte de la elección de decano y rector de la universidad. Fue una experiencia y una responsabilidad muy linda donde pude compartir el trabajo con muchos profesionales.

ON ¿Cómo fueron tus inicios dentro del Radicalismo?

FI: Estar en Franja Morada te lleva indefectiblemente a estar dentro del radicalismo sobre todo en la juventud radical donde convivíamos en el comité de la 25 de mayo y eso hizo que uno se empiece a interesar en otro tipo de política y a trabajar en diversos proyectos con una visión más amplia que iba más allá del ámbito universitario.

ON Desde ese tiempo hasta hoy pasaron muchas cosas donde conociste y compartiste momentos con quienes hoy están en otros espacios, ¿qué te llevó a tomar la decisión de candidatearte como presidente de la UCR local?

FI: Hubo una propuesta en el grupo que integro –Radicales en Juntos por el Cambio- en donde charlando con celeste Arouxet y Guillermo Lascano me propusieron que sea el candidato y la verdad que es un orgullo que me hicieran esa propuesta la cual acepte. Yo estoy preparado para conducir al radicalismo de Olavarría, soy Analista en Gestión de Capital Humano y sé lo que necesita cada organización para que pueda funcionar bien y yo sé que el radicalismo cuenta con el recurso humano necesario para crecer, sobre todo con el grupo que estamos formando en Adelante Olavarría y Adelante Buenos Aires en la provincia.

Por otra parte vamos a realizar diferentes capacitaciones para que cuando nos toque estar en el Gobierno, tengamos las herramientas y al personal idóneo para ocupar cada cargo.

ON ¿Qué propones para el radicalismo en Olavarría?

FI: Yo siento un compromiso muy grande cuando la gente deposita un voto en la urna a favor del radicalismo y creo que es hora de devolverle al afiliado lo que llamamos la identidad radical. Siempre hablo de la reciprocidad porque si alguien nos da una mano o nos da el voto de confianza, siempre le tenemos que devolver algo, por más que ese apoyo sea desinteresado y estar siempre en contacto con el afiliado –cosa que desde el oficialismo no ocurre-. Nosotros hoy alquilamos un local partidario para que la gente pueda acercarse para que podamos charlar y ayudarla ante cualquier inquietud o tramite que podamos realizar ya que en nuestro equipo contamos diversos profesionales de todo tipo e incluso contamos con la ayuda de diputados y y senadores provinciales con quienes estamos en permanente contacto y dando una mano en lo que podamos a nuestros afiliados y vecinos.

Les doy un ejemplo, hace unos días vino una señora que tenía un problema puntual que se tenía que tratar en un organismo provincial y que hace 4 años, otro radical le prometió que se lo iba a solucionar, cosa que no ocurrió, y nosotros se lo resolvimos en una semana, tuvimos la voluntad de llamar a una persona para que nos gestione el tramite desde La Plata y se lo pudimos resolver. Nosotros queremos transmitirle eso al afiliado, que si nos dan la posibilidad de llegar, se van a sentir cuidados y acompañados.

Por otra parte queremos armar un plan de ayuda para hijos de afiliados al radicalismo para que puedan estudiar. Darles la posibilidad a que se inscriban en sistemas de becas.

Por otra parte, en el partido hay gran cantidad de emprendedores que no tienen la información necesaria para poder desarrollarse o no saben a quién acudir para impulsar sus proyectos, nosotros proponemos crear un registro de emprendedores con los cuales poder trabajar en conjunto.

Proponemos contener al afiliado porque nunca se lo tiene en cuenta, siempre se recurre a ellos en época de internas o en las elecciones, pero después se los olvida, nosotros queremos acercarnos para que trabajemos en conjunto para el radicalismo del futuro.

ON Hablaste sobre contener al afiliado radical ¿vos crees que desde la actual conducción eso no ocurre?

FI: En principio no hay un lugar físico, se han hecho esfuerzos para poder reconstruir el comité de la calle 25 de Mayo, pero muchas veces si el dinero no alcanza entonces aparece la voluntad propia y si yo fuese conducción estaría gestionando los recursos necesarios para poder reconstruir el comité e iría con mis propias herramientas para trabajar y así tener para todos los radicales una casa partidaria, y eso no está pasando.

Hoy la actual conducción está trabajando dentro de un espacio que pertenece a Capital Federal como lo es Evolución y eso confunde al afiliado radical porque es un espacio político que compite en capital, jugando dentro del radicalismo. Además hoy el afiliado no tiene forma de contactarse con el radicalismo, ¿A dónde llama? ¿A dónde acude? Hace más de 8 años que se incendió el comité y poco y nada se ha hecho, se hacen micro obras que resaltan cada dos años cuando hay elecciones partidarias. Hoy en día el radicalismo es una fachada con muy pocas cosas adentro y que está a la vista que no hay voluntad de reconstrucción.

ON ¿y en cuanto a lo político?

FI: Nosotros queremos trabajar en un proyecto superador y que trascienda el tiempo y las fronteras del radicalismo, que la gente confíe en nuestros equipos técnicos y grupo de gestión porque van a estar respaldados. Por ejemplo hace días presentamos en el Concejo Deliberante un proyecto de construcción de viviendas muy ambicioso que permitirá la realización de más de 2 mil viviendas. Hace mucho tiempo que no se realiza un plan de viviendas con recursos municipales, esta iniciativa es a realizarse en 15 años por lo que también convocamos a todos los espacios políticos para poder desarrollarlo juntos.

ON ¿Cuál va a ser la postura en cuanto a la elección de los candidatos para estas elecciones?

FI: En principio nosotros queremos decirle al afiliado que Juntos por el cambio no es el PRO ni tampoco el Radicalismo, ni la Coalición Cívica, sino que es una conjunción de todas las fuerzas políticas y esperamos que al momento de elegir a los candidatos, esa conjunción de fuerzas sea respetada y se tenga en cuenta a todas las agrupaciones. En caso de no llegar a un acuerdo, la idea es hacer una lista pura del radicalismo y competir dentro de las PASO, pero nos gustaría que se llegue a un acuerdo y que se respete el proyecto inicial de lo que en su momento fue Cambiemos, pero nosotros consideramos que el radicalismo tiene que tener un rol protagónico dentro del espacio.

ON ¿Crees que el radicalismo está en condiciones de aportar candidatos?

FI: Ese es un gran problema que ha tenido históricamente el radicalismo, nosotros proponemos trabajar en la formación desarrollando una especie de “escuela política” en donde cada una de las personas que quiera ser candidata, porque todos pueden ser y tener la voluntad de serlo, se pueda preparar para que, llegado el momento de conducir o gestionar lo pueda hacer sin problema, capacitándose en menesteres legislativos como funciones del Concejo Deliberante, tipo de presentaciones, legislación, economía municipal, funciones de los diferentes departamentos dentro del municipio.

Más allá de eso, hoy el radicalismo tiene personas capacitadas, pero yo quiero ser mas amplio, quiero darle la oportunidad a los afiliados que vienen trabajando desde hace mucho y a los que nunca se les reconoció, hoy siempre son los mismos nombres que están dando vueltas, por eso proponemos algo distinto, proponemos que todos tengan posibilidades porque si no obraríamos igual al otro espacio y no queremos eso.

Nuestro espacio es el que más ha defendido al vecino de Olavarría dentro del Concejo Deliberante, nuestra concejal Celeste Arouxet ha realizado numerosos cuestionamientos y ha presentado numerosos pedidos de informes al municipio por cuestiones que no están del todo claras. En el HCD hay otro concejal que hondea la bandera del partido pero que no ha salido nunca a defender al ciudadano como si lo hizo Celeste junto a Guillermo Lascano quienes han generado un compromiso para con el radicalismo y no solamente por un puesto político. Nuestra actividad en el Concejo demuestra que estamos preparados para que seamos una alternativa, para que la ciudad piense en un gobierno radical y eso nos hace distinto a las otras líneas del radicalismo