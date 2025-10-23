HCD Aprobó por Unanimidad la Emergencia en Seguridad en Olavarría

El Honorable Concejo Deliberante declaró la Emergencia en Seguridad por 180 días con el objetivo de optimizar los recursos y fortalecer la prevención y el abordaje del delito. La medida obliga al Ejecutivo a elaborar un diagnóstico completo de la situación.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Olavarría aprobó por unanimidad la ordenanza que declara la Emergencia en Seguridad en todo el Partido por un período de ciento ochenta (180) días.

La medida central apunta a optimizar los recursos destinados a la prevención y el abordaje del delito, buscando fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto entre las distintas áreas del Estado local, los organismos de seguridad y la comunidad.

Disposiciones Clave de la Ordenanza

Durante la vigencia de la emergencia, el Ejecutivo Municipal estará facultado para:

Adoptar medidas administrativas ágiles: Se permite acelerar la respuesta ante las necesidades operativas y preventivas del área de seguridad. Informar periódicamente: El Ejecutivo deberá rendir cuentas de las acciones implementadas al Concejo Deliberante y al Consejo de Seguridad Municipal.

Elaboración de un Diagnóstico Obligatorio

La ordenanza establece como requisito fundamental que el Ejecutivo elabore un diagnóstico completo sobre la situación de la seguridad, el cual debe incluir:

Un informe de situación detallado sobre los recursos disponibles.

detallado sobre los recursos disponibles. Las acciones desarrolladas durante el año.

durante el año. El mapa del delito georreferenciado.

georreferenciado. El estado actual del sistema de monitoreo urbano.

Refuerzo de la Participación Ciudadana

Finalmente, el texto aprobado busca impulsar la participación ciudadana a través del refuerzo de los canales de comunicación. Esto incluye:

La difusión de números de emergencia y direcciones útiles.

y direcciones útiles. La incorporación de vecinos al programa de prevención “Vecinos en Red”.