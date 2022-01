“Hay preocupación de empresarios y comerciantes por la gran cantidad de gente aislada”

En la mañana de este viernes, el intendente Ezequiel Galli encabezó una conferencia de prensa –acompañado por el secretario de Salud Germán Caputo– en la que se abordó la sala de situación actual respecto al Covid-19.

“Como ustedes saben estamos transitando la tercer ola en el Partido de Olavarría y queríamos contarles como está la situación, estamos informando todos los días la cantidad de casos, es importante que Germán explique el cambio de protocolo de aislamiento. Desde el día de ayer hay un cambio de protocolo, así que estamos haciendo esta conferencia para que nos ayuden a comunicar el mensaje y que llegue a toda la ciudadanía, que se claro y que no haya malas interpretaciones”, expresó Galli.

“Tenemos 4261 activos es un número muy importante en cantidad. En comparación, el 14 de abril de 2021 teníamos 1212. Hoy tenemos 14 internados, la mayoría en vigilancia, que no son por la enfermedad en sí, muchos ingresaron por una fractura, apendicitis, etc, se hacen los testeos y dan positivo. El 14 de abril teníamos 75 internados. Esto habla de la importancia de la vacunación que venimos hablando siempre, que permite transitar la enfermedad sin internación, sin resentir el sistema de salud. Hay un cambio importante en el transito del pico de la tercera ola. Estamos en una transición de una enfermedad pandémica a una endémica. Estamos monitoreando día a día la cantidad de casos”, indicó.

Además agregó que “el protocolo se ha modificado, contactos estrechos con tres dosis no se tienen que aislar. Hay una preocupación de empresarios y comerciantes por la gran cantidad de gente aislada. Es un problema en todo el país, que no hay gente para completar un turno en fábrica, en los comercios gastronómicos que tienen que cerrar. Es una decisión muy acertada del Ministerio de Salud de la Nación que los contactos estrechos vacunados sin síntomas, con tres dosis no se tengan que aislar. Son pequeños pasos hacia la salida de la pandemia”.

Al respecto, el Dr. Germán Caputo mostró los gráficos que permiten analizar distintos aspectos de la situación sanitaria, en relación a la pandemia, cantidad de casos y el impacto de la vacunación.

Caputo hizo una comparación entre la segunda y tercer ola, en cuanto a la letalidad. Actualmente, si bien el número de casos es alto, la tasa de letalidad se encuentra en un porcentaje del 0,02%.

“Es una variante genética que la hace leve la vacunación”, dijo Caputo en referencia a la variante Ómicron.

“Los números finales son altos pero la contención del sistema de salud está manejada. Los pacientes ingresan con otra patología y cuando hacemos el testeo, posteriormente dan positivo”, indicó Caputo.

“En los últimos 15 días realizamos 10.000 testeos. Hemos notado en las colas que hay una alta demanda en el método de diagnóstico”, afirmó.

También Caputo se refirió a los auto test aprobados por la ANMAT -que en palabras del secretario de Salud- “hay cinco autotest, es una ayuda en esta transición de la que estamos hablando, parece fácil pero va a requerir algún tipo de un instructivo. Es similar a un test de embarazo, pero lo que tiene de complejo es el registro para la farmacia, porque el paciente es un caso probable de Covid, es engorroso desde este punto de vista”.

“La capacidad de vacunación aumentó a nivel mundial y empieza a bajar la cantidad de muertes, a grandes rasgos la vacunación disminuyó la mortalidad”, sostuvo Caputo. En cuanto a los porcentajes en el Municipio de Olavarría, indicó que el 92% cuenta con una dosis, 83% con dos y 28% con tres.

“En un mes subió pero en tres o cuatro semanas va a bajar”, agregó en relación al avance de la nueva variante Ómicron. Al mismo tiempo aseguró que los testeos diarios, tanto en el ámbito público como privado aumentaron considerablemente. “Estamos testeando un número muy importante, tenemos tres hisopadoras con un muy buen entrenamiento, desde que empezó la pandemia los testeos fueron nuestra arma de lucha. Hay una logística muy aceitada”.

Sobre el final, al ser consultado sobre nuevas medidas restrictivas, Galli dijo que “no estamos hablando de medidas restrictivas, estamos siguiendo la realidad, los números que tenemos, el tema más grande es la cantidad de gente aislada por contacto estrecho, así que estamos cubriendo varios servicios con horas extras, para garantizar la atención para toda la comunidad. Estamos haciendo un esfuerzo importante, sobre todo en el caso de los turnos que estaban programados, como en Licencias de Conducir, para no suspender la atención”.

“Creemos que el sistema de salud va a soportar como hasta ahora. Tuvimos un pico de contagios, coincide con los días de fiestas, pero con el cambio de protocolo entre hoy y mañana vamos a tener mayor número de curados y va a bajar considerablemente”, argumentó Galli.

“Cuando uno evalúa medidas restrictivas hay que considerar el impacto económico, estamos en un país que está atravesando una crisis, que no soportaría el cierre de actividades, hay que buscar el equilibrio entre los económico, sanitario y social”, enfatizó.

“Estamos transitando la tercera ola con todas las actividades abiertas y no se resintió el sistema de salud. La gente necesita poder tener actividades, colonias de verano abiertas, los jóvenes necesitan actividades de esparcimiento nocturnas y seguir transitando una vida normal, mientras que no se resienta el sistema sanitario”, dijo el Intendente.

“No estamos teniendo una sobreocupación de camas, Mi forma de ver es que no cerrar las actividades, cumplir los protocolos, cuidarnos de la mejor manera posible, porque vemos los números de la vacunación que ha impactado y podemos pensar que estamos saliendo de la pandemia, no queremos decir que se haya terminado, porque la situación es dinámica”, transmitió.

“Tenemos que pensar que va a ser una enfermedad más como la gripe, no vamos a tener que vacunar todos los años, que va a estar en el calendario de vacunación, mientras tanto tenemos que seguir viviendo”, insistió Galli.

“Estamos en la transición a que se convierta en endémica, no va a ser de un día para el otro, va a llevar tiempo, cambiar estrategias, no creo que estemos mucho tiempo más hisopando, hay una transición que esperamos sea corta”, concluyó Caputo.

“Tenemos que buscar este equilibrio para que podamos transitar esta transición sin alterar el sistema de salud, sin interrumpir la parte social. Gracias a la vacunación mejoró el estilo de vida, la expectativa de vida a nivel general”, dijo.

Caputo agregó que “la vacunación en chicos está aumentando y vamos a llegar con un porcentaje alto”.