Handball: Se viene la Copa “Memorial Mariana Azcona” 2021

El venidero fin de semana, sábado 6 y domingo 7 de marzo, se disputará la 6ta. Edición de la Copa “Memorial Mariana Azcona” de Handball. La misma se desarrollará en el Gimnasio del Instituto Privado “San Antonio de Padua” de Olavarría.

El día sábado tendrá actividad la divisional Mayores Damas, donde jugarán todos contra todos los equipos de Racing de Olavarría “A”, Racing “B” y Defensa de Tandil. Los dos conjuntos que más puntos obtengan, disputarán la gran final. Por su parte, el domingo será el turno de la categoría Mayores Masculino. La forma de disputa será de todos contra todos en cada zona (Grupo “A”: Racing “A”, Defensa de Tandil y BHandballClub. Grupo “B”: Racing “B”, Tiro Federal de Bahía Blanca y CAEU de Pehuajo), los dos primeros de cada zona juegan la final, los dos segundos por el tercer y cuarto puesto y los dos terceros juegan por el quinto y sexto lugar.

Cronograma de la Copa “Memorial Mariana Azcona” 2021:

Mayores Femenino

Sábado 6/3

10.00 Hs. Racing “A” vs. Defensa (Tandil)

12.20 Hs. Racing “A” vs. Racing “B”

14.40 Hs. Racing “B” vs. Defensa (Tandil)

17.00 Hs. FINAL.

Mayores Masculino

Domingo 7/3

08.00 Hs. Defensa (Tandil) vs. BHandballClub – Zona “A”

09.30 Hs. Tiro Federal (Bahía Blanca) vs. CAEU (Pehuajo) – Zona “B”

11.00 Hs. Racing “A” vs. Defensa (Tandil) – Zona “A”

12.30 Hs. Racing “B” vs. Tiro Federal – Zona “B”

14.00 Hs. Racing “A” vs. BHandballClub – Zona “A”

15.30 Hs. Racing “B” vs. CAEU (Pehuajo) – Zona “B”

17.00 Hs. Partido por el quinto y sexto puesto

18.30 Hs. Partido por el tercer y cuarto puesto

20.00 Hs. FINAL.

Todos los partidos del certamen se desarrollarán en el CEF San Antonio de Padua.