Handball Femenino: Racing se quedó con el “Memorial Mariana Azcona” 2021

Con su victoria en el partido decisivo ante Defensa de Tandil por 29 a 18, el equipo femenino “A” de Racing Athletic Club de Olavarría se consagró campeón invicto de la 6ta. Edición de la Copa “Memorial Mariana Azcona”.

El torneo se disputó este sábado en las instalaciones del Gimnasio del CEF “San Antonio de Padua” de Olavarría, donde se dieron los siguientes resultados:

Racing “A” 24 – Defensa (Tandil) 21

Racing “A” 30 – Racing “B” 20

Racing “B” 24 – Defensa (Tandil) 25

FINAL: Racing “A” 29 – Defensa (Tandil) 18.

Por otra parte, mañana domingo se desarrollará el certamen para la división Mayores Masculino, con el siguiente cronograma de partidos:

08.00 Hs. Defensa (Tandil) vs. BHandballClub – Zona “A”

09.30 Hs. Tiro Federal (Bahía Blanca) vs. CAEU (Pehuajo) – Zona “B”

11.00 Hs. Racing “A” vs. Defensa (Tandil) – Zona “A”

12.30 Hs. Racing “B” vs. Tiro Federal – Zona “B”

14.00 Hs. Racing “A” vs. BHandballClub – Zona “A”

15.30 Hs. Racing “B” vs. CAEU (Pehuajo) – Zona “B”

17.00 Hs. Partido por el quinto y sexto puesto

18.30 Hs. Partido por el tercer y cuarto puesto

20.00 Hs. FINAL.

Fuente y Fotos: Gentileza Guillermo Eluchans.