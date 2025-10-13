Habilitada con precaución la Ruta 226 entre Balcarce y Tandil Tras Desborde de un arroyo por lluvias

La circulación, que estuvo interrumpida por la crecida del Arroyo El Crespo, fue reestablecida de manera asistida por Gendarmería Nacional debido a la persistencia de agua sobre la calzada. Las precipitaciones superaron los 40 milímetros.

La Ruta Nacional 226 retomó la circulación, aunque con precaución, luego de que las intensas lluvias del domingo provocaran la interrupción total del tránsito.

Las precipitaciones en el Partido, que superaron los 40 milímetros, causaron el desborde del arroyo El Crespo, cubriendo la cinta asfáltica y obligando al corte del tramo entre Balcarce y Tandil por varias horas.

Cerca de las 18:00 horas del domingo, el Escuadrón de Gendarmería Nacional logró habilitar el paso entre los kilómetros 73 y 80. No obstante, se implementó una circulación asistida debido a la presencia de agua sobre la calzada, por lo que se pide a los conductores extremar la prudencia al transitar.