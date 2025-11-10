La pareja, tras meses de ausencia en las pistas, se impuso en la prueba pedestre organizada por el Instituto de Educación Física en el Barrio C.E.C.O. El evento marcó también la exitosa vuelta de Leonardo Landaburu.
La jornada deportiva del domingo en el Barrio C.E.C.O. se dinamizó con la realización de la Prueba Pedestre de 5 km, organizada por el Instituto de Educación Física.
La gran noticia de la competencia fue el espectacular retorno de Gustavo Fernández y Cecilia Fernández, quienes se habían mantenido alejados de las carreras durante varios meses. Su vuelta no pudo ser mejor:
- Gustavo Fernández se consagró ganador en la clasificación general de Caballeros (0:15:39).
- Cecilia Fernández se impuso en la clasificación general de Damas (0:19:41).
También se destacó el regreso de Leonardo Landaburu, reciente ganador de la prueba de la Residencia Universitaria, quien se ubicó cuarto en la general de Caballeros tras recuperarse de problemas de salud.
A continuación, la clasificación general y por categorías, con datos proporcionados por el Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría (CAVO).
Clasificación General 5 km Instituto 2025
🏅 Caballeros (Primeros 10)
|Puesto
|Atleta
|Tiempo
|1
|Fernández, Gustavo
|0:15:39
|2
|Sosa, Luciano
|0:15:48
|3
|Bascur, Luciano
|0:15:51
|4
|Landaburú, Leo
|0:16:15
|5
|Kuhn, Sebastián
|0:16:21
|6
|Olivera, Mauricio
|0:16:40
|7
|Trumpio, Martín
|0:16:54
|8
|Nuñez, Miguel Armando
|0:17:03
|9
|Arenzo, Naim
|0:17:20
|10
|Baygorria, Luis
|0:17:22
🏅 Damas (Primeras 5)
|Puesto (General)
|Atleta
|Tiempo
|27
|Fernández, Cecilia
|0:19:41
|36
|Trumpio, Laura
|0:20:38
|42
|Morante, Felicitas
|0:21:25
|46
|Ceballo, Marcela
|0:21:45
|50
|Clark, Yasmina
|(No especificado)
Clasificación por Categorías
|Categoría
|Atleta
|Tiempo
|Hombre hasta 19 años
|Rodríguez, Luis
|0:18:38
|Mujer hasta 19 años
|Merlo, Nayla
|0:23:50
|Hombre 20 a 29 años
|Bascur, Luciano
|0:15:51
|Mujer 20 a 29 años
|Morante, Felicitas
|0:21:25
|Hombre 30 a 39 años
|Fernández, Gustavo
|0:15:39
|Mujer 30 a 39 años
|Fernández, Cecilia
|0:19:41
|Hombre 40 a 49 años
|Olivera, Mauricio
|0:16:40
|Mujer 40 a 49 años
|Ceballo, Marcela
|0:21:45
|Hombre 50 a 59 años
|Otero, Guillermo
|0:18:34
|Mujer 50 a 59 años
|Bailo, Graciela
|0:27:53
|Hombre + 60 años
|Portaluppi, Ricardo Antonio
|0:25:04
|Mujer + 60 años
|Sosa, María Isabel
|0:31:18