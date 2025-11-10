La pareja, tras meses de ausencia en las pistas, se impuso en la prueba pedestre organizada por el Instituto de Educación Física en el Barrio C.E.C.O. El evento marcó también la exitosa vuelta de Leonardo Landaburu.

La jornada deportiva del domingo en el Barrio C.E.C.O. se dinamizó con la realización de la Prueba Pedestre de 5 km, organizada por el Instituto de Educación Física.

La gran noticia de la competencia fue el espectacular retorno de Gustavo Fernández y Cecilia Fernández, quienes se habían mantenido alejados de las carreras durante varios meses. Su vuelta no pudo ser mejor:

Gustavo Fernández se consagró ganador en la clasificación general de Caballeros (0:15:39).

se consagró ganador en la clasificación general de Caballeros (0:15:39). Cecilia Fernández se impuso en la clasificación general de Damas (0:19:41).

También se destacó el regreso de Leonardo Landaburu, reciente ganador de la prueba de la Residencia Universitaria, quien se ubicó cuarto en la general de Caballeros tras recuperarse de problemas de salud.

A continuación, la clasificación general y por categorías, con datos proporcionados por el Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría (CAVO).

Clasificación General 5 km Instituto 2025

🏅 Caballeros (Primeros 10)

Puesto Atleta Tiempo 1 Fernández, Gustavo 0:15:39 2 Sosa, Luciano 0:15:48 3 Bascur, Luciano 0:15:51 4 Landaburú, Leo 0:16:15 5 Kuhn, Sebastián 0:16:21 6 Olivera, Mauricio 0:16:40 7 Trumpio, Martín 0:16:54 8 Nuñez, Miguel Armando 0:17:03 9 Arenzo, Naim 0:17:20 10 Baygorria, Luis 0:17:22

🏅 Damas (Primeras 5)

Puesto (General) Atleta Tiempo 27 Fernández, Cecilia 0:19:41 36 Trumpio, Laura 0:20:38 42 Morante, Felicitas 0:21:25 46 Ceballo, Marcela 0:21:45 50 Clark, Yasmina (No especificado)

Clasificación por Categorías

Categoría Atleta Tiempo Hombre hasta 19 años Rodríguez, Luis 0:18:38 Mujer hasta 19 años Merlo, Nayla 0:23:50 Hombre 20 a 29 años Bascur, Luciano 0:15:51 Mujer 20 a 29 años Morante, Felicitas 0:21:25 Hombre 30 a 39 años Fernández, Gustavo 0:15:39 Mujer 30 a 39 años Fernández, Cecilia 0:19:41 Hombre 40 a 49 años Olivera, Mauricio 0:16:40 Mujer 40 a 49 años Ceballo, Marcela 0:21:45 Hombre 50 a 59 años Otero, Guillermo 0:18:34 Mujer 50 a 59 años Bailo, Graciela 0:27:53 Hombre + 60 años Portaluppi, Ricardo Antonio 0:25:04 Mujer + 60 años Sosa, María Isabel 0:31:18