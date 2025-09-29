“Guitarras del Mundo” llega a Olavarría con una estrella rusa y la excelencia del chamamé correntino

El XXXIº Festival Internacional se realizará este viernes 3 de octubre en el Salón Rivadavia con entrada libre y gratuita. La programación incluye a Anastasia Bardina, Rudi Flores Trío y al guitarrista local Agustín Vales.

El XXXIº Festival Internacional “Guitarras del Mundo” vuelve a Olavarría para celebrar la diversidad musical del instrumento. El evento, que cuenta con el auspicio del Municipio y el aporte de la UPCN, se llevará a cabo el próximo viernes 3 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el Salón Rivadavia, con entrada libre y gratuita.

El festival, que ha sido declarado de Interés Municipal, celebra 32 años desde su creación y ha posicionado a Olavarría como una sede de referencia desde 2001, atrayendo a músicos de talla mundial.

Programación de Nivel Internacional

La jornada musical en Olavarría tendrá un repertorio que abarca desde el folclore del Litoral hasta la música clásica rusa, con tres artistas destacados:

Anastasia Bardina (Rusia): Reconocida guitarrista rusa, laureada en concursos internacionales. Bardina es una de las pocas músicas en su país que domina tanto la guitarra clásica de 6 cuerdas como la guitarra rusa de 7 cuerdas . Presentará un repertorio único de música clásica rusa.

Reconocida guitarrista rusa, laureada en concursos internacionales. Bardina es una de las pocas músicas en su país que domina tanto la guitarra clásica de 6 cuerdas como la . Presentará un repertorio único de música clásica rusa. Rudi Flores Trío (Corrientes): Intérprete y compositor correntino, Flores es uno de los embajadores del chamamé en el exterior. Junto a Mauro Caggiano y Tomás Ferreyra, presentará un repertorio de obras propias y clásicos del género.

Intérprete y compositor correntino, Flores es uno de los embajadores del en el exterior. Junto a Mauro Caggiano y Tomás Ferreyra, presentará un repertorio de obras propias y clásicos del género. Agustín Vales (Olavarría): El guitarrista local, graduado del Conservatorio “Ernesto Mogávero”, compartirá su trayectoria que abarca el Rock, el folclore y, principalmente, el Tango. Se presentará como solista con sus propios arreglos y obras del repertorio argentino.

El festival ha sido clave para incentivar y dar oportunidades a jóvenes talentos locales, permitiéndoles compartir escenario con ilustres visitantes internacionales.