Guillermo Pérez: “¿otra estafa en Olavarría?”

El precandidato a intendente de Olavarría por el espacio “Por Olavarría todos” denuncia que recibió una notificación de la Junta Electoral instándolo a un descargo por no haberse presentado en las elecciones generales de octubre 2019 a pesar de haber superado, en las PASO, el piso mínimo de votos requeridos.

En este sentido, Guillermo Pérez indicó que días anteriores se dio a conocer un comunicado de la Junta Electoral pidiendo explicaciones de por qué el espacio que yo representaba como pre-candidato a Intendente, Por Olavarría Todos, no se presentó en las elecciones generales del 2019 a sabiendas que había superado el 1,5 % de los votos requeridos en las PASO.

En este sentido manifestó “Por tal motivo he decidido efectuar una investigación a fondo y denunciar personalmente ante la Junta Electoral esta nueva defraudación al espíritu republicano y democrático en la que se vieron envueltos una vez más los vecinos olavarrienses. Acá los mayores damnificados son los vecinos, los estafados son los vecinos, a los cuales no se les reconoció su voto, no a Guillermo Perez.”

Por otra parte explicó “Como candidato a Intendente y responsable de velar por esos vecinos que confiaron su voto pienso llegar al fondo del asunto. Si a un candidato a Intendente no se le informa de los resultados reales y definitivos, si a los medios de comunicación no se les informa de los resultados reales y definitivos ¿qué se puede esperar de la veracidad de los resultados finales: de quién ganó las elecciones?”

A raíz de ello el precandidato a Intendente planteó varios interrogantes ¿Quiénes sabían esta información y la ocultaron?, ¿Quiénes se beneficiaron y quiénes se perjudicaron con este ocultamiento de información? ¿La Junta Electoral comunicó la información y desde el partido la ocultaron? ¿Cuáles son los verdaderos resultados de los escrutiños? ¿Podemos creer que no hubo fraude? ¿Quiénes fueron cómplices?