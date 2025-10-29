Guardavidas: Olavarría Anuncia la Reválida de Suficiencia Acuática para el Sábado 8 de Noviembre

La prueba, organizada por el Municipio y la Comisión Provincial de Guardavidas, se realizará en el Natatorio del Club Ferro a partir de las 12:30 horas. Quienes ya estaban inscriptos no necesitan anotarse de nuevo.

La Subsecretaría de Deportes del Municipio de Olavarría, en conjunto con la Comisión Provincial de Guardavidas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, informó que la prueba de suficiencia acuática (conocida como reválida) para guardavidas con libreta vigente se realizará este sábado 8 de noviembre.

Actividad: Prueba de Suficiencia Acuática (Reválida para Guardavidas).

Prueba de Suficiencia Acuática (Reválida para Guardavidas). Fecha: Sábado 8 de noviembre.

Sábado 8 de noviembre. Hora: 12:30 horas.

12:30 horas. Lugar: Natatorio del Club Ferro .

Natatorio del . Destinatarios: Guardavidas con libreta con vigencia.

Inscripción y Documentación

La jornada, que había sido pautada para días atrás y debió ser reprogramada, mantiene las inscripciones previas: las personas que ya estaban anotadas no deberán inscribirse nuevamente.

Quienes deseen sumarse a la reválida aún están a tiempo de hacerlo a través del formulario online al que se accede desde el sitio web del Municipio.

Para poder participar, además de completar el formulario de inscripción, los interesados deberán:

Descargar y completar la documentación que estará disponible en el formulario online. Presentar dicha documentación junto con la libreta de guardavidas el día de la Reválida en el Club Ferro.