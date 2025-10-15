Grave accidente en Avenida Pringles: un hombre fue trasladado en estado crítico al Hospital Municipal

El siniestro ocurrió este miércoles, cerca de las 16:45 horas, en la intersección con República del Líbano. El conductor del rodado menor fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura.

Un fuerte choque entre una bicimoto y una motocicleta dejó como saldo a un hombre herido de gravedad durante la tarde de este miércoles, alrededor de las 16:45 horas.

El siniestro vial ocurrió en la Avenida Pringles a la altura de República del Líbano, en el sentido que se dirige hacia Avenida Colón.

Una ambulancia del servicio de emergencias se hizo presente de inmediato para asistir al conductor del rodado menor, quien presentaba fuertes heridas y debió ser trasladado en estado crítico al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura.

Personal policial acudió al sitio para realizar las tareas de rigor correspondientes y se encargó de interrumpir momentáneamente el tránsito en la zona afectada.