Gran victoria de Nico Pezzucchi en territorio pampeano

El volante olavarriense Nicolás Pezzucchi se impuso en la Final d ela Clase Tres del Turismo Pista, disputada en el Autódromo de Toay, La Pampa.

Gastón Fontana retuvo el primer lugar en la largada de la competencia y en las primeras vueltas se defendió de ataque de Nicolás Pezzucchi. Tomás Vitar recibió el empuje de Felipe Rey para colocarse segundo y posteriormente agarrar el liderato de la carrera.

El mendocino se vio superado poco después por Fontana y Pezzucchi, y a partir de ahí los primeros tres se alejaron del resto. También les ayudó la pelea por la cuarta posición, la cual quedó en manos de Federico Stieglitz.

Nico Pezzucchi volvió a superar a Fontana y ambos se ayudaron mutuamente para continuar alejándose de Vitar. Felipe Martini, quien había llegado como líder del campeonato, empezó a tener problemas en su auto y perdió varias posiciones, quedando afuera del top 20.

Tras varias vueltas empujando, Fontana intentó superar a Pezzucchi pero el oriundo de Olavarría logró mantenerlo a raya para quedarse con la victoria. De esta forma, Nicolás Pezzucchi volvió a ganar a nivel nacional, logrando su primer triunfo en su segunda carrera en la divisional mayor del Turismo Pista.

Ahora la próxima y última fecha del campeonato se desarrollará del 21 al 23 de Noviembre en el Autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata.

Fuente: Web mundosportextra.com