El volante de Olavarría, Valentino Spinella, logró la victoria en la primera serie de la Clase Dos del Turismo Pista; disputada este sábado en el Autódromo platense «Roberto Mouras».

Luego de realizar la pole position en la prueba clasificatoria, el piloto olavarriense del Ford Ka N° 89 del Spinella Racing largó la primera batería de la tarde desde la principal ubicación de privilegio.

Mostrando un ritmo de competencia destacado, Valentino Spinella obtuvo el triunfo de punta a punta. De esta manera y por haber ganado la prueba parcial más rápida de la jornada, el de Olavarría iniciará la carrera decisiva desde el primer cajón de partida.

Por otra parte, el también olavarriense Gabriel Melián tomó parte de la segunda serie. En dicha manga y con el Ford Ka N°111, arribó a la meta en una más que meritoria tercera posición.

Mañana domingo se desarrollará la Final desde las 12:35 horas a 15 vueltas ó un máximo de 30 minutos.