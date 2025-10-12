Gran triunfo de Cisneros en la Ultra de las Sierras Grandes de los Comechingones

El ultramaratonista sierrabayense Diego Cisneros ganó, junto a Mirko Chacoma, la prueba de 55 Kilómetros de la Ultra Trail Amanecer Comechingón – UTACCH 2025; disputada en Villa Yacanto, Córdoba.

Diego Cisneros (que también consiguió el primer puesto en la categoría de 40 a 49 años) y Mirko Chacoma cruzaron la línea de meta al mismo tiempo. Ambos registraron una marca final de 6 horas 11 minutos 55 segundos, y fueron los grandes vencedores de la general de los 55K desarrollada en las Sierras Grandes de los Comechingones (Córdoba).

A su vez en dicha competencia de los 55 Kilómetros – Ultra Trail Amanecer Comechingón, el también oriundo de Sierras Bayas, Ángel Manuel Roccasalva, logró el décimo lugar con un registro final de o7:04:26.

Por otra parte y en la UTACCH de los 120 Kilómetros, el sierrabayense Edgar Daniel De Alessandre ocupó la primera colocación en la categoría de 18 a 29 años con un registro final de 27 horas 28 minutos 35 segundos. En base a mencionado tiempo, quedó en el puesto 59º de la tabla general.