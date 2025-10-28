Gran Paseo de Emprendedores y Diseño en Colonia Nievas

El evento se realizará el domingo 9 de noviembre a partir de las 14 horas frente a la Iglesia. Habrá fardos de ropa importada, diseño artesanal, pastelería y más, con entrada libre y gratuita.

La comunidad está invitada a disfrutar del Gran Paseo de Emprendedores y Diseño que se llevará a cabo en la pintoresca localidad de Colonia Nievas.

El evento tendrá lugar el domingo 9 de noviembre a partir de las 14:00 horas. La ubicación será en un marco histórico y tradicional: Corrales de Nievas, frente a la Iglesia de la Colonia.

Oferta y Atractivos

Los visitantes podrán encontrar una amplia y variada oferta de productos, destacándose la originalidad y el trabajo artesanal de los emprendedores:

Moda y Accesorios: Ropa y zapatillas importadas en fardos, marroquinería y bijouterie.

La entrada al paseo es libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a apoyar a los emprendedores locales y disfrutar de una tarde diferente en Colonia Nievas.