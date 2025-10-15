Gran momento de Boxing Cos

Tras lograr tres títulos de la Liga Bonaerense de Box Amateur, la escuela olavarriense Boxing Cos fue invitada a participar del Torneo W.B.C Título del Mundo Amateur – “Verde y Oro” 2025.

El púgil local Franco Laffitte será el representante de Boxing Cos -escuela de box que esta cargo de Daniela Cos y su hijo el boxeador profesional Alan Cos, y que cuenta con el entrenador Marcelo Cruce- en el certamen organizado por el Gimnasio Diego Arrúa Box. El mismo reunirá a boxeadores amateur de todo el país, en busca de nuevos talentos. Y se desarrollará los días 31 de octubre, 1, 2 y 8 de Noviembre en el Club Deportivo Isidro Casanova de La Matanza (Buenos Aires).

En lo que fue el festival de boxeo que estuvo a cargo del programador local Carlos López en el Club El Fortín el pasado viernes 10 de Octubre, Laffitte le ganó por puntos a al tandilense Axel Álvarez; y de esta manera logró un nuevo cinturón de campeón de la Liga Bonaerense de Box Amateur. Así ya son tres los títulos que tiene en su haber el pupilo de Boxing Cos.