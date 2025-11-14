El evento se realizará el miércoles 19 y jueves 20 de noviembre en el CEMO, con más de 50 empresas en exhibición y 150 participantes en la Ronda de Negocios. El intendente Maximiliano Wesner encabezó el acto de presentación y agradeció a las instituciones locales y sponsors.

Olavarría. El Municipio realizó el lanzamiento oficial de la segunda edición de la Expo Olavarría Produce, la muestra que celebra la diversidad y riqueza del entramado productivo local. El evento se llevará a cabo el miércoles 19 y jueves 20 de noviembre en el Centro de Exposiciones Municipal (CEMO).

La rueda de prensa, realizada en el Palacio Municipal, fue presidida por el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono, y el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino. Contó, además, con la presencia de referentes de las instituciones organizadoras (PIO, Unión Industrial, Cámara Empresaria, Cámara de la Piedra, ACA, CALO y Sociedad Rural).

Elogios al “Corazón Productivo”

El intendente Wesner agradeció el compromiso de las entidades y empresas que patrocinan la Expo: Banco Provincia, PCR, Techint, Cementos Avellaneda, Loma Negra, entre otros.

“Esta segunda edición nos permite poder lanzar y mostrar el reflejo del corazón productivo de la provincia de Buenos Aires,” expresó Wesner. “Es importante poder intercambiar, generar contacto de proveedores, de potenciales clientes, compartir experiencias de comercialización para poder mejorar la competitividad.”

Ronda de Negocios y Capacitaciones

Pablo Di Uono brindó detalles sobre la magnitud de la Expo, que será de entrada libre y gratuita:

Empresas en Muestra: Más de 50 firmas en exhibición.

Ronda de Negocios: 150 empresas confirmaron su participación en la Ronda de Negocios, que se desarrollará durante la mañana y tarde del jueves 20, en articulación con el Ministerio de Producción bonaerense.

Cronograma de Charlas Destacadas

La Expo contará con la presencia de figuras nacionales que brindarán charlas y capacitaciones clave:

Miércoles 19

14:00 hs: Juan Cuattromo (Presidente del Banco Provincia): Charla sobre financiamiento y créditos para PyMEs.

16:00 hs: Daniel Tovio (Secretario de Producción de la UNLP): “Comunicación y Tecnología aplicada al desarrollo Industrial”.

18:00 hs: El Vasco De Mendiguren (Exministro y extitular de la UIA): “El rol de las gremiales empresariales en un contexto de crisis”.

Jueves 20

9:30 hs: Ronda de Negocios.

17:00 hs: Juan Fera (Exreferente de Molto): Conversatorio sobre su experiencia al frente de una de las compañías alimenticias más importantes del país.