Gran labor de los olavarrienses en el Nacional U16 de Atletismo

Entre el sábado 23 y el domingo 24 de Agosto se desarrolló en la provincia de Córdoba el 26º Campeonato Nacional U16 de Atletismo. Hubo grandes actuaciones de los atletas fortineros David Clar, Juana Cisneros y Úrsula Bellinzoni; quienes formaron parte de la Selección de Provincia de Buenos Aires.

Entre los varones, David Clar se proclamó campeón argentino en los 295 metros con vallas. El joven atleta marcó un tiempo de 41.63 segundos para así subirse a lo más alto del podio nacional y obtener la medalla de oro. Además logró el tercer puesto y la presea de bronce en los 110 metros con vallas, con un registro de 16.01 segundos.

Por el lado de las damas, Juana Cisneros alcanzó la quinta posición en los 295 metros con vallas, con un tiempo de 48.34. Asimismo, mencionada atleta integró la posta 5 x 80 metros de Provincia de Buenos Aires; donde con un registro de 50.93 se ubicaron en la primera colocación consagrándose campeones nacionales y medalla de oro.

Por su parte, Úrsula Bellinzoni brilló en los 600 metros -prueba que se resolvió por series y tiempo acumulado-; obteniendo el tercer lugar y la medalla de bronce con un registro de 1:42.29.

Finalmente, Clar, Cisneros y Bellinzoni formaron parte de la posta 8 x 200 metros de Provincia de Buenos Aires, donde con una marca de 3.26.61 lograron el subcampeonato nacional y la medalla de plata.

Fuente y fotos: Facebook Atletismo C Fortín Olavarría.