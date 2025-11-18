El evento, organizado por Corrales de Nievas, invita a artesanos y emprendedores a participar. La jornada contará con entrada libre y gratuita, patio de comidas y espectáculos, y se realizará frente a la iglesia a partir de las 12:00 horas.
Colonia Nievas. La comunidad está invitada a participar de la Gran Feria Navideña Corrales de Nievas, un evento que promete reunir a artesanos, emprendedores y público en general en un ambiente festivo y familiar.
-
Fecha: Domingo 7 de diciembre de 2025.
-
Hora: A partir de las 12:00 hs.
-
Lugar: Colonia Nievas, frente a la Iglesia.
Actividades y Servicios
La feria ofrecerá diversas atracciones para los visitantes:
-
Expositores: Presencia de artesanos y emprendedores locales y regionales.
-
Gastronomía: Amplio patio de comidas.
-
Entretenimiento: Espectáculos para toda la familia.
-
Acceso: La entrada es libre y gratuita.
En caso de mal tiempo, la actividad se pospondrá automáticamente para el día siguiente, lunes 8 de diciembre.
Inscripción para Expositores
Aquellos artesanos y emprendedores interesados en participar y contar con su espacio en la feria pueden inscribirse contactando a María Marta Dirazar:
-
Inscripción y Consultas: 2284-571285 (vía WhatsApp).