El evento, organizado por Corrales de Nievas, invita a artesanos y emprendedores a participar. La jornada contará con entrada libre y gratuita, patio de comidas y espectáculos, y se realizará frente a la iglesia a partir de las 12:00 horas.

Colonia Nievas. La comunidad está invitada a participar de la Gran Feria Navideña Corrales de Nievas, un evento que promete reunir a artesanos, emprendedores y público en general en un ambiente festivo y familiar.

Fecha: Domingo 7 de diciembre de 2025.

Hora: A partir de las 12:00 hs.

Lugar: Colonia Nievas, frente a la Iglesia.

Actividades y Servicios

La feria ofrecerá diversas atracciones para los visitantes:

Expositores: Presencia de artesanos y emprendedores locales y regionales.

Gastronomía: Amplio patio de comidas.

Entretenimiento: Espectáculos para toda la familia.

Acceso: La entrada es libre y gratuita.

En caso de mal tiempo, la actividad se pospondrá automáticamente para el día siguiente, lunes 8 de diciembre.

Inscripción para Expositores

Aquellos artesanos y emprendedores interesados en participar y contar con su espacio en la feria pueden inscribirse contactando a María Marta Dirazar:

Inscripción y Consultas: 2284-571285 (vía WhatsApp).