Gran desempeño de atletas fortineros en Rosario

Entre el sábado 20 y el domingo 21 de Septiembre se desarrolló el 55º Campeonato Nacional U20 de Atletismo en el Estadio Municipal “Jorge Newbery” de Rosario, Provincia de Santa Fe. Hubo podios y medallas de oro para Iñaki Arguindeguy y Agustín Bustos.

En la primera jornada del certamen, Iñaki Arguindeguy logró el triunfo en su serie de los 400 metros con un tiempo de 49.86. Luego y en la final, mencionado atleta olavarriense obtuvo el tercer puesto y la medalla de bronce con una marca de 49.13 (su mejor registro personal). Por su parte en la prueba de 1500 metros, Alfredo Ardiles fue quinto con un tiempo de 4.10.12.

Mientras que en el segundo día de la competencia, Ardiles Alfredo consiguió el noveno lugar en la final de los 800 metros con un tiempo de 2.03.19. Por su parte en los 400 metros con vallas, Agustín Bustos quedó ubicado en la novena ubicación con un registro de 59.09.

Finalmente en la última prueba del campeonato, la Posta 4 x 400 metros de Provincia de Buenos Aires (la que tuvo a Bustos y Arguindeguy compitiendo) logró la medalla de oro y el Campeonato Nacional Sub 20 con un registro de 3.25.04.

Cabe destacar que dichos atletas olavarrienses, acompañados del Profesor Jorge “Boby” Bellinzoni, formaron parte del equipo de la Federación Atlética Bonaerense en mencionada competencia.

Fuente y fotos: Facebook Atletismo C Fortín Olavarría.