Gran convocatoria en el Abierto de Ajedrez de la Sociedad Española

Con la participación de más de 65 competidores y una delegación de Azul, el 1° Torneo de la Sociedad Española dio inicio el pasado lunes en Olavarría. La segunda ronda se jugará este jueves.

Con una destacada participación de jugadores locales y una importante comitiva de la Ciudad de Azul, se puso en marcha el 1° Torneo Abierto de Ajedrez de la Sociedad Española en sus instalaciones de Rivadavia 3038.

Durante el acto de apertura, el organizador Ing. Eduardo Costilla y el presidente de la entidad, Gustavo Parra, dieron la bienvenida a los competidores, agradeciendo especialmente la presencia de la delegación de Azul, a cargo del Prof. Gustavo Godoy, y a los profesores de las Escuelas Municipales de Ajedrez de Olavarría, coordinadas por el Prof. Darío Maidana.

El evento se desarrolla en tres secciones: “Federados” y “Cuarta Categoría (Adultos)”, ambas por sistema suizo a siete rondas, y una sección para “Cuarta Categoría (Menores)” con modalidad flexible.

 

Resultados de la Primera Ronda

Torneo Federados (40 competidores)

En la categoría principal, que se juega a ritmo de noventa minutos ‘finish’, se destacaron las victorias de Horacio Pereyra sobre Raúl Indo y de José Barberi sobre José Chocobar. El profesor de Azul, Gustavo Godoy, también comenzó con victoria ante Paola Nievas.

  • Resultados principales (Selección): Pereyra 1-0 Indo, Barberi 1-0 Chocobar, Godoy 1-0 Nievas, Pandini 1-0 Rodríguez, Maidana 1-0 Marconi, Zito 1-0 Stanek.

 

Torneo Cuarta Categoría Adultos (26 jugadores)

En esta categoría, sin control de tiempo, los cruces iniciales dejaron como ganadores a Mario Bonifacio, Hugo Catanzaro, y Jonás Moreno, entre otros.

  • Resultados principales (Selección): Bonifacio 1-0 Rocasalva, Catanzaro 1-0 Wilwer, Gnocchini 1-0 Farías, Lencinas 1-0 Vales.

 

Próxima Ronda: Jueves a las 21:00 hs.

La segunda ronda de ambos torneos se jugará el próximo jueves a partir de las 21:00 horas.

1. Pereyra, Horacio – Zito, Alberto
2. Fischer, Hugo – Barberi, José
3. Godoy, Gustavo – Scipioni, Juan
4. Sampaoli, Lautaro – Pandini, Agustín
5. Ponce, Martín – Battaglia, Horacio
6. Orellana, Oscar – Bourgeois, Gustavo
7. Splendore, Franco – Pavano, Fabricio
8. Maidana, Darío – Echegaray, Miqueas
9. Marziotti, Dante – Gelmi, Juan
10. Menach, Ángel – Ciano, Dylan
11. Baigorria, Nicolás – Entraigas, Gustavo
12. Costilla, Jorge – Sterki, Juan Carlos
13. Marconi, Guillermo – Indo, Raul Eduardo
14. Chocobar, José – Finet, María José
15. Stanek, Andrés – Nievas, Paola
16. Rodríguez, Juan Manuel – Santillán, Axel
17. Arouxet, Bautista – Graf, Martín
18. Salguero, Emanuel – Gorga, Nicolás
19. Yansecovich, Javier – Cavalieri, Maximiliano
20. Iglesias, Gabriel (bye)
21. Loza, José (bye)
TORNEO CUARTA ADULTOS:
1. Gosella, Daniel – Bonifacio, Mario
2. Lencinas, Bernardita – Catanzaro, Hugo
3. Moreno, Jonás – Gnocchini, José
4. Suarez, Luciano – Brun, Jonathan
5. Castiñeiras, Sergio – Suarez, Laureano
6. Urzanqui, Nahuel – Cazaux, Lucas
7. Vales, María Eugenia – Berutti, Alberto
8. Safenreiter, Christian – Buales, Carlos
9. Chipana, César – Rocasalva, Bastián
10. Farías, Ana María – Safenreiter, Enzo
11. Taday, Patricio – Gil Ochoa, Juan
12. Nievas, Pilar – Wilwer, Rogelio
13. Chillón, Franco (bye)
