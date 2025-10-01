Gran convocatoria en el Abierto de Ajedrez de la Sociedad Española

Con la participación de más de 65 competidores y una delegación de Azul, el 1° Torneo de la Sociedad Española dio inicio el pasado lunes en Olavarría. La segunda ronda se jugará este jueves.

Con una destacada participación de jugadores locales y una importante comitiva de la Ciudad de Azul, se puso en marcha el 1° Torneo Abierto de Ajedrez de la Sociedad Española en sus instalaciones de Rivadavia 3038.

Durante el acto de apertura, el organizador Ing. Eduardo Costilla y el presidente de la entidad, Gustavo Parra, dieron la bienvenida a los competidores, agradeciendo especialmente la presencia de la delegación de Azul, a cargo del Prof. Gustavo Godoy, y a los profesores de las Escuelas Municipales de Ajedrez de Olavarría, coordinadas por el Prof. Darío Maidana.

El evento se desarrolla en tres secciones: “Federados” y “Cuarta Categoría (Adultos)”, ambas por sistema suizo a siete rondas, y una sección para “Cuarta Categoría (Menores)” con modalidad flexible.

Resultados de la Primera Ronda

Torneo Federados (40 competidores)

En la categoría principal, que se juega a ritmo de noventa minutos ‘finish’, se destacaron las victorias de Horacio Pereyra sobre Raúl Indo y de José Barberi sobre José Chocobar. El profesor de Azul, Gustavo Godoy, también comenzó con victoria ante Paola Nievas.

Resultados principales (Selección): Pereyra 1-0 Indo, Barberi 1-0 Chocobar, Godoy 1-0 Nievas, Pandini 1-0 Rodríguez, Maidana 1-0 Marconi, Zito 1-0 Stanek.

Torneo Cuarta Categoría Adultos (26 jugadores)

En esta categoría, sin control de tiempo, los cruces iniciales dejaron como ganadores a Mario Bonifacio, Hugo Catanzaro, y Jonás Moreno, entre otros.

Resultados principales (Selección): Bonifacio 1-0 Rocasalva, Catanzaro 1-0 Wilwer, Gnocchini 1-0 Farías, Lencinas 1-0 Vales.

Próxima Ronda: Jueves a las 21:00 hs.

La segunda ronda de ambos torneos se jugará el próximo jueves a partir de las 21:00 horas.

1. Pereyra, Horacio – Zito, Alberto

2. Fischer, Hugo – Barberi, José

3. Godoy, Gustavo – Scipioni, Juan

4. Sampaoli, Lautaro – Pandini, Agustín

5. Ponce, Martín – Battaglia, Horacio

6. Orellana, Oscar – Bourgeois, Gustavo

7. Splendore, Franco – Pavano, Fabricio

8. Maidana, Darío – Echegaray, Miqueas

9. Marziotti, Dante – Gelmi, Juan

10. Menach, Ángel – Ciano, Dylan

11. Baigorria, Nicolás – Entraigas, Gustavo

12. Costilla, Jorge – Sterki, Juan Carlos

13. Marconi, Guillermo – Indo, Raul Eduardo

14. Chocobar, José – Finet, María José

15. Stanek, Andrés – Nievas, Paola

16. Rodríguez, Juan Manuel – Santillán, Axel

17. Arouxet, Bautista – Graf, Martín

18. Salguero, Emanuel – Gorga, Nicolás

19. Yansecovich, Javier – Cavalieri, Maximiliano

20. Iglesias, Gabriel (bye)

21. Loza, José (bye)

TORNEO CUARTA ADULTOS:

1. Gosella, Daniel – Bonifacio, Mario

2. Lencinas, Bernardita – Catanzaro, Hugo

3. Moreno, Jonás – Gnocchini, José

4. Suarez, Luciano – Brun, Jonathan

5. Castiñeiras, Sergio – Suarez, Laureano

6. Urzanqui, Nahuel – Cazaux, Lucas

7. Vales, María Eugenia – Berutti, Alberto

8. Safenreiter, Christian – Buales, Carlos

9. Chipana, César – Rocasalva, Bastián

10. Farías, Ana María – Safenreiter, Enzo

11. Taday, Patricio – Gil Ochoa, Juan

12. Nievas, Pilar – Wilwer, Rogelio

13. Chillón, Franco (bye)