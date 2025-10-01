Gran convocatoria en el Abierto de Ajedrez de la Sociedad Española

Con la participación de más de 65 competidores y una delegación de Azul, el 1° Torneo de la Sociedad Española dio inicio el pasado lunes en Olavarría. La segunda ronda se jugará este jueves.
Con una destacada participación de jugadores locales y una importante comitiva de la Ciudad de Azul, se puso en marcha el 1° Torneo Abierto de Ajedrez de la Sociedad Española en sus instalaciones de Rivadavia 3038.
Durante el acto de apertura, el organizador Ing. Eduardo Costilla y el presidente de la entidad, Gustavo Parra, dieron la bienvenida a los competidores, agradeciendo especialmente la presencia de la delegación de Azul, a cargo del Prof. Gustavo Godoy, y a los profesores de las Escuelas Municipales de Ajedrez de Olavarría, coordinadas por el Prof. Darío Maidana.
El evento se desarrolla en tres secciones: “Federados” y “Cuarta Categoría (Adultos)”, ambas por sistema suizo a siete rondas, y una sección para “Cuarta Categoría (Menores)” con modalidad flexible.
Resultados de la Primera Ronda
Torneo Federados (40 competidores)
En la categoría principal, que se juega a ritmo de noventa minutos ‘finish’, se destacaron las victorias de Horacio Pereyra sobre Raúl Indo y de José Barberi sobre José Chocobar. El profesor de Azul, Gustavo Godoy, también comenzó con victoria ante Paola Nievas.
- Resultados principales (Selección): Pereyra 1-0 Indo, Barberi 1-0 Chocobar, Godoy 1-0 Nievas, Pandini 1-0 Rodríguez, Maidana 1-0 Marconi, Zito 1-0 Stanek.
Torneo Cuarta Categoría Adultos (26 jugadores)
En esta categoría, sin control de tiempo, los cruces iniciales dejaron como ganadores a Mario Bonifacio, Hugo Catanzaro, y Jonás Moreno, entre otros.
- Resultados principales (Selección): Bonifacio 1-0 Rocasalva, Catanzaro 1-0 Wilwer, Gnocchini 1-0 Farías, Lencinas 1-0 Vales.
Próxima Ronda: Jueves a las 21:00 hs.
La segunda ronda de ambos torneos se jugará el próximo jueves a partir de las 21:00 horas.