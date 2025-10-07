Gran Cena Show Libanesa en Olavarría

La Sociedad Libanesa organiza un evento único para este sábado 11 de octubre. La velada contará con música en vivo, una bailarina invitada y el sorteo de un viaje para dos personas.

La Sociedad Libanesa de Olavarría invita a toda la comunidad a participar en su gran Cena Show Libanesa, que se llevará a cabo este sábado 11 de octubre. El evento busca ser una noche de celebración cultural, con un objetivo solidario: la remodelación del edificio de la institución.

La velada promete una experiencia única con un programa completo que incluye:

La presentación estelar de una reconocida Orquesta de Buenos Aires .

. Una talentosa Bailarina Invitada que deleitará con la danza árabe.

que deleitará con la danza árabe. Un emocionante sorteo de un viaje para dos personas , además de una docena de premios menores.

, además de una docena de premios menores. Baile con DJ para cerrar la noche.

Fondo para la Nueva Cocina

El valor de la tarjeta es de $50.000. Los fondos recaudados serán destinados íntegramente a un proyecto crucial para el crecimiento de la institución: la remodelación de la planta baja del edificio, donde se construirá una nueva cocina.

La Sociedad Libanesa destacó que este proyecto no solo brindará más beneficios a sus socios, sino que también generará nuevos ingresos que permitirán seguir fortaleciendo y haciendo crecer a la institución en Olavarría.

Reservas e Información:

Para adquirir tarjetas o solicitar más información, los interesados deben comunicarse con la secretaría a los siguientes medios:

Teléfono: 2284-730429

Correo Electrónico: sociedadlibanesaolavarria@gmail.com