Gran actuación de la delegación olavarriense en la 4º fecha Prix Provincial de Ajedrez en Pehuajó

El pasado domingo 12 de junio, se jugó en la ciudad de Pehuajó, la 4ta. Fecha del Prix de Ajedrez del Centro en instalaciones del Club Deportivo Argentino, dividido en categorías sub 8, 10, 12, 15, 18 (jugaron con mayores) y Seniors; que sumaron un total de 249 jugadores, récord en lo que va de las 4 fechas del año, con destacados y experimentado trebejistas a nivel provincial y nacional.

En la delegación olavarriense compuesta por 22 jugadores se destacó la labor del juvenil Augusto Araña (15 años de edad, alumno de la Escuela Municipal de Ajedrez) quién, cosechando 6 de 7 puntos posibles, se consagró campeón de la categoría sub18, y a su vez, obteniendo el subcampeonato en la general, quedando delante de destacados maestros y referentes de la Provincia de Buenos Aires.

El torneo estuvo organizado por la Escuela de Ajedrez de Pehuajó bajo la dirección del Sr. Pablo Trinitario, el arbitraje principal a cargo del Árbitro Fide Ramiro Troilo Celerino y adjuntos en cada categoría; adoptándose el Sistema Suizo a 7 rondas, con un tiempo de reflexión de 15 minutos más 5 segundos de incremento por movida.

Enmarcaron el Torneo, delegaciones provenientes de las ciudades de Bolívar, Azul, Pringles, Nueve de Julio, Saladillo, Gral. Lamadrid, O’Brien, Piedritas, Ameghino, Villegas, Daireaux, 25 deMayo, Las Flores, Junín, Henderson, 3 Algarrobos, Lincoln, Trenque Lauquen, Tejedor, Bragado, los locales de Pehuajó y Olavarría, quien se adjudicó el premio a “Delegación más numerosa” por presentar 22 jugadores.

Las principales posiciones finales de cada categoría, fueron las siguientes:

Mayores (88 jugadores jugaron con Sub 18 y Senior): 1°. CM Gonzalo Garabano (9 de Julio), 2°Augusto Araña (Olavarría), 3° Renzo Bramajo (Pehuajó), 4° Ramón Gil (Carlos Casares), 5° MF Diego Mussanti (9 de Julio).

Por Olavarría, 23°en la general y 5to. En Sub 18 Agustín Lamique, 31° Lionel Manuel (sub 18), 32° Alan Pedreira, 34° Gabriel Iglesias (campeón supra 70), 36° Darío Maidana, 48° María José Finet, acreedora del premio Mejor Dama, 52° José Pal, 55° Adolfo Abdala. También representaron a Olavarría: Pablo Stupino, Joaquín Labín (sub 18), Javier Yanzecovich y Santiago Pedroso.

Sub 18:1°Augusto Araña (Olavarría), 2° Juan Ignacio Barraza (Lamadrid), 3° Sofía Bontempi (Junín).

Por Olavarría: 5° Agustin Lamique, 10° Lionel Manuel y 12° Joaquin Labin.

Sub 15 (62 jugadores):1° Andrés Mordau (Trenque Lauquen), 2° Benjamín Ortmann (Cnel. Pringles), 3°Morena Gisler (Olavarría).

Por Olavarría en el puesto 14, Florencia Lamique, que se quedó con el reconocimiento de Mejor Dama y 22° Laureano Tescione.

Sub 12 (47 jugadores): 1° Benjamín Pavón (Junín Municipal)2° Brian Potis (Pringles), 3°Aaron Tenaglia (Saladillo).

Sub 10 (28 jugadores): 1° Martin Spera (Juventud O’Brien), 2°Francisco Castellani (Saladillo), 3° Bautista Godoy (Azul).

Por Olavarría, 12° Uma Springer y 17° Baltazar Santandrea.

(27 jugadores): 1° Genaro Dangelo (Bragado), 2° Nardo Agüero (Piedritas), 3° Deyanira Yansecovich (Olavarría) .

Por Olavarría: 7° Lorenzo Stupino y 23° Dante Rosetti.

Senior Supra 60: Oscar Falcinelli (9 de Julio)

Senior Supra 70: Gabriel Iglesias (Olavarría)

Además de los galardones para los mejores de cada categoría, se premió a Mejor Dama, Mejor Local, ciudad más distante, delegación más numerosa; siendo la sorpresa, la distinción por parte de los organizadores, a los profesores de las distintas escuelas por el apoyo y aporte al juego ciencia, distinción que, en Olavarría, recayó sobre el MF Sergio Arambel y el profesor Darío Maidana.

El Circuito Provincial continuará con la 5ta. Fecha, el próximo10 de Julio en la ciudad de Saladillo.