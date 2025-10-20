La competencia se disputó este sábado en modalidad Medal Play a 18 hoyos con una buena participación de jugadores. El próximo miércoles continuará la actividad con una nueva fecha del Ranking “Destino Global”.

El campo de golf del Club Estudiantes fue el escenario este sábado del Torneo “Kasco”, disputado en la modalidad Medal Play a 18 hoyos. Con un clima favorable y una buena cantidad de participantes, la jornada coronó a los ganadores en sus respectivas categorías por hándicap.

Los campeones de la fecha fueron Marcelo Fabbi y Martín Arregui.

Resultados Finales del Torneo “Kasco”

Categoría Posición Jugador Golpes Hasta 13 1° Marcelo Fabbi 70 2° Sergio Pavlicevich 70 3° Raúl Bidé 70 14 al Máximo 1° Martín Arregui 59 2° Antonio Da Silva 62 3° Rubén Lobo 66

La actividad en el campo de golf continuará el próximo miércoles con una nueva fecha del Ranking “Destino Global”, que pronto definirá al ganador del viaje otorgado por el sponsor.

Fuente: Prensa CAE