La competencia se disputó este sábado en modalidad Medal Play a 18 hoyos con una buena participación de jugadores. El próximo miércoles continuará la actividad con una nueva fecha del Ranking “Destino Global”.

El campo de golf del Club Estudiantes fue el escenario este sábado del Torneo “Kasco”, disputado en la modalidad Medal Play a 18 hoyos. Con un clima favorable y una buena cantidad de participantes, la jornada coronó a los ganadores en sus respectivas categorías por hándicap.

Los campeones de la fecha fueron Marcelo Fabbi y Martín Arregui.

 

Resultados Finales del Torneo “Kasco”

Categoría Posición Jugador Golpes
Hasta 13 Marcelo Fabbi 70
Sergio Pavlicevich 70
Raúl Bidé 70
14 al Máximo Martín Arregui 59
Antonio Da Silva 62
Rubén Lobo 66

La actividad en el campo de golf continuará el próximo miércoles con una nueva fecha del Ranking “Destino Global”, que pronto definirá al ganador del viaje otorgado por el sponsor.

Fuente: Prensa CAE

