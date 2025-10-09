Golf: Arenas, Palacios y Springer, los Ganadores del Ranking “Destino Global” en el Campo Albinegro

Se disputó una nueva fecha del torneo “entresemana” este miércoles. Francisco Arenas se impuso en la categoría hasta 13, Fabián Palacios en 14 a 24, y Uma Springer en 25 al Máximo.
El golf en el campo albinegro vivió una intensa jornada este miércoles con una nueva fecha del Ranking “Destino Global”. El torneo, disputado bajo la modalidad por hándicap, coronó a tres ganadores en sus respectivas categorías.
Los campeones de la fecha fueron Francisco Arenas, Fabián Palacios y Uma Springer.
Resultados por Categoría
Próximos Torneos en el Albinegro
El golf no se detiene y ya tiene agendados los próximos desafíos para el fin de semana:
- Viernes Feriado: Torneo “Top Flite” – Se jugará bajo la modalidad Scramble a 18 hoyos.
- Sábado: Torneo “Confident” – Competencia bajo la modalidad Medal Play a 18 hoyos.
Fuente: Prensa CAE