Golf: Arenas, Palacios y Springer, los Ganadores del Ranking “Destino Global” en el Campo Albinegro

Se disputó una nueva fecha del torneo “entresemana” este miércoles. Francisco Arenas se impuso en la categoría hasta 13, Fabián Palacios en 14 a 24, y Uma Springer en 25 al Máximo.

El golf en el campo albinegro vivió una intensa jornada este miércoles con una nueva fecha del Ranking “Destino Global”. El torneo, disputado bajo la modalidad por hándicap, coronó a tres ganadores en sus respectivas categorías.

Los campeones de la fecha fueron Francisco Arenas, Fabián Palacios y Uma Springer.

Resultados por Categoría

Categoría Posición Jugador Golpes (Netos) Hasta 13 1° Francisco Arenas 34 2° Amadeo Papa 35 3° Miguel Stagnoli 35 14 a 24 1° Fabián Palacios 32 2° Lucas Pagano 34 3° Juan Peruilh 34 25 al Máximo 1° Uma Springer 30 2° Santiago Blasón 34 3° Hugo Montero 35

Próximos Torneos en el Albinegro

El golf no se detiene y ya tiene agendados los próximos desafíos para el fin de semana:

Viernes Feriado: Torneo “Top Flite” – Se jugará bajo la modalidad Scramble a 18 hoyos .

– Se jugará bajo la modalidad . Sábado: Torneo “Confident” – Competencia bajo la modalidad Medal Play a 18 hoyos.

Fuente: Prensa CAE