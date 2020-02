Gobierno bonaerense busca eliminar la cláusula gatillo de la paritaria docente

“Nos toca negociar a principios de año cuando hay muchísima incertidumbre. En la Provincia no hay presupuesto, en la Nación tampoco. No hay proyecciones de inflación y falta la reestructuración de deuda. No están dadas las condiciones para cerrar un acuerdo largo, de todo el año. La posibilidad de hacer un puente existe”, dijo Malec.

La funcionaria destacó el “buen diálogo” alcanzado con los gremios docentes y celebró que ayer haya comenzado la paritaria con la formalización del intercambio que se venía dando desde diciembre pasado.

“Lo que se hizo ayer es poner en conocimiento a los docentes del estado de situación financiera de la Provincia”, dijo la funcionaria bonaerense en declaraciones a radio Continental y agregó que también se escucharon los principales reclamos.