Galli: “Tenemos un equipo de salud que nos llena de orgullo”

El intendente Ezequiel Galli se refirió a lo sucedido con los vecinos de San Nicolás que llegaron a nuestra ciudad y dieron Covid positivo y revalorizó el trabajo integral que se está llevando a cabo en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.

“Nunca dudé que tenemos un equipo de salud pública, liderado por el doctor Germán Caputo, que se ha destacado a nivel provincial y esta situación particular que estamos viviendo reforzó aún más este concepto”, explicó Galli.

“Gracias a las donaciones pudimos terminar de equipar nuestro Laboratorio de Biología Molecular y hoy podemos realizar los PCR para determinar qué vecino tiene Coronavirus. Ya hemos hecho más de mil testeos, somos un Municipio modelo en este sentido”, agregó.

Asimismo, el jefe comunal indicó que “hay un gran equipo de salud trabajando para cuidar a los vecinos del Partido. Epidemiológos, infectólogos, terapistas, médicos de distintas especialidades, enfermeros, personal de limpieza y administrativos conforman un plantel que nos llena de orgullo”.

Además, Ezequiel Galli dijo: “desde el inicio del año nos estamos preparando para afrontar esta pandemia. Hemos tomado medidas antes que nadie, trabajamos los siete días de la semana las 24 horas”.

El Intendente también hizo alusión a la PCR que se realiza en el Laboratorio de Biología Molecular y expresó: “ya lo explicó la Dra. Marina Grand: sí esta prueba da positiva no hay dudas que la persona presenta coronavirus porque no hay falsos positivos, no hay manera de simular un material genético».

En este sentido, Galli manifestó que “el Coronavirus no genera anticuerpos en todos los pacientes, simplemente genera anticuerpos en el 5%. El paciente que está en modalidad ambulatoria probablemente no desarrolle anticuerpos porque es una infección mucho más leve”.

«Nuestras profesionales del Laboratorio de Biología Molecular son excelentes, se capacitaron en el Instituto Malbrán. Por eso, confío en este equipo de salud y vamos a seguir trabajando en esta línea, que es la de la seriedad, la honestidad intelectual y el profesionalismo extremo”, finalizó el Intendente.