Galli: “No estamos declarados como zona de circulación viral”

Acompañado por el secretario de Salud Germán Caputo y el secretario de Gobierno Hilario Galli, en la noche de este martes el Intendente brindó una conferencia de prensa.

Ezequiel Galli resaltó: “ante tantos rumores, siempre queremos que éstos se descarten mediante la información oficial”. En este sentido, explicó, “voy a contarles que es lo que sucedió ayer y tanto ruido hizo. Ayer no iba a brindar una conferencia, era sólo una presentación del equipo de salud, pero ante la aparición de 10 nuevos casos quise dar la cara, como lo vengo haciendo siempre. Estamos trabajando día y noche, sin descanso, junto a todo el equipo, afrontando esta situación que amerita tal grado de compromiso”.

“Dicho esto, queremos descartar rumores, son muchos los que han estado circulando en estos últimos días, vamos a responder preguntas, hay muchas cuestiones que significan desinformación y maliciosidad” consideró el Intendente.

Posteriormente, Galli se refirió exclusivamente a los medios de comunicación e informó que “a partir de mañana – miércoles 10 – van a recibir todos los medios de comunicación cuatro filminas, se las enviaremos a las nueve de la noche todos los días, y sólo si es necesario haremos conferencia de prensa, sólo si la situación lo requiere”.

En lo que respecta al parte diario, el Intendente detalló: “Al día de hoy hemos detectado 7 nuevos casos, 23 testeos dieron negativos. Tenemos 51 casos activos, de los cuales 46 son casos locales y 5 foráneos. Tenemos tres casos curados”.

Por otro lado, Galli mencionó: “Algo que vi publicado es una inquietud respecto a lo que pasó en el acceso de la Av. Pringles. Un transportista que trasladaba mercadería esencial al ingreso a la ciudad, al someterse a los controles presentó 39º de fiebre y no pasó el test del olfato, por lo cual personal de Control Urbano acompañó al chofer hacia donde tenía que descargar la mercadería, tras lo cual se lo acompañó hasta la ruta y salió de Olavarría. El transportista es oriundo de Mar del Plata por lo cual me comuniqué con el Intendente de allí para que puedan realizar el trabajo epidemiológico correspondiente”.

En cuanto a la situación que atraviesan los geriátricos locales en el marco de esta pandemia, Galli explicó: “Desde hace unos cuantos días ya, más de 40, el equipo de Salud y de Desarrollo Social viene trabajando en materia de relevamiento y protocolos con los geriátricos de Olavarría. Estamos en contacto permanente para que nos cuenten cómo está la situación en cada uno de estos establecimientos, por si aparecen casos sintomáticos y si se están cumpliendo los protocolos como corresponde. Hoy apareció un caso de una persona que trabaja en uno de los geriátricos, quien está aislada desde la aparición de los síntomas. Por ello el equipo de salud hizo los hisopados correspondientes tanto al personal que trabaja allí como a los abuelos que se hospedan, son unos cuantos, estamos aguardando los resultados, esta mañana yo me acerqué con Germán -Caputo – y Christian –Waimann –para que cuenten con nosotros ante esta situación que desde el inicio sabíamos que podía pasar”.

“En Olavarría funcionan 53 geriátricos y cada uno de ellos fue visitado y cumplen todos con el protocolo requerido”, enfatizó el Intendente.

Para concluir, Galli se dirigió a toda la comunidad: “Sortear esta situación no depende sólo de nosotros como Gobierno Municipal, de todo lo que hacemos a diario (se está trabajando incansablemente para detectar cada uno de los casos), depende de todos en conjunto que continuemos transitando este panorama de la mejor manera posible y podamos de a poco retomar la actividad. No depende de mí solamente, sino de cada uno de los ciudadanos de Olavarría. Hemos detectado muchas irregularidades: desde el principio pedimos que no se realicen visitas a familiares o amigos, que no se comparta el mate, que haya un distanciamiento. Es muy difícil contagiarse, hay que estar 10 minutos al menos con una persona contagiada, a menos de un metro y medio de distancia y ambos sin barbijo. Por eso hacemos tanto hincapié en la distancia con el otro, en el lavado de manos, en cuidar a nuestros abuelos, que forman parte del grupo de riesgo, en no festejar cumpleaños o realizar eventos sociales. Si todos ponemos nuestro granito de arena en Olavarría podremos controlar la situación”.

Tuvimos 64 días sin casos, lo que se traduce en tres ciclos de la enfermedad, teniendo en cuenta los días que establece el Ministerio de Salud de la Provincia para pasar a fase 5.

“Asimismo quiero destacar que la gran mayoría de los olavarrienses hizo las cosas bien” consideró Galli y recalcó que “hace 75 días que no ven a sus familiares y amigos: para todos aquellos que hicieron las cosas bien no tengo más que palabras de agradecimiento, porque de lo contrario podríamos estar mucho peor”.

“Se está haciendo un gran trabajo para tratar de controlar la situación, y quiero remarcar mi compromiso: nunca les vamos a fallar escondiendo alguna información, no les vamos a fallar aunque las noticias que tengamos que dar sean malas. Por eso pido que se deje de desinformar, que se dejen de lado las cuestiones políticas, cuidado con lo que circula en las redes” finalizó el Intendente.