Galli: “Es un momento histórico, estamos ante la posibilidad de iniciar el cambio”

El ex intendente y candidato a senador por La Libertad Avanza votó en el Jardín de Infantes N°902 y destacó la importancia de que los vecinos ejerzan su derecho. También alertó sobre “maniobras maliciosas” que buscan confundir a los votantes.

El ex intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, emitió su voto este domingo por la mañana en el Jardín de Infantes N°902. Galli, quien se postula como candidato a senador por la Alianza La Libertad Avanza, celebró la participación de los ciudadanos en los comicios.

“Es importante que todos podamos ejercer nuestro derecho de elegir a quienes nos representen”, sostuvo Galli, quien además aseguró que la jornada se viene desarrollando con normalidad.

El candidato también hizo un especial agradecimiento a los fiscales que “dedican todo su día para defender nuestra boleta” y advirtió a los votantes: “Que los vecinos presten especial atención al momento de votar, porque estamos viendo algunas maniobras maliciosas que buscan confundir al votante”.

Finalmente, Galli se mostró optimista sobre el futuro de la provincia: “Es un momento histórico para la provincia de Buenos Aires porque estamos ante la posibilidad de iniciar el cambio que los bonaerenses necesitan”, concluyó.