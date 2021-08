Galli desmiente el cierre del Hospital de Espigas

El mandatario municipal salió a aclarar respecto a la situación del centro de salud de la localidad tras las versiones de su posible cierre.

El Intendente de Olavarría, Ezequiél Galli, utilizó la red social Twitter para aclarar y desmentir las versiones que daban cuenta de un posible cierre del centro de salud de la localidad de Espigas advirtiendo que “cada 2 años se miente sobre el cierre”

En este sentido, Galli explicó “Lamentablemente, en año electoral se intenta “jugar” con los vecinos de Espigas. Desde que me tocó asumir como Intendente el 10/12/2015, cada 2 años se miente sobre el cierre del Htal. He priorizado la salud pública, y el Hospital de Espigas es una muestra de eso”.

Por ultimo subrayó “Quiero llevar tranquilidad a los vecinos de Espigas, y en particular, a los trabajadores municipales de la localidad. La externación de pacientes tiene que ver con la nueva Ley de Salud Mental. No con un futuro cierre del Htal. No todo vale en campaña!”