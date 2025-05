Fútbol: Triunfos de El Fortín, Estudiantes, Espigas, Ferro y Racing en la ida

Este domingo 11 de Mayo se disputaron los partidos de ida de los Playoffs de Octavos de Final del Torneo Unión Deportiva Regional 2025 de Primera División. Hubo victorias de cinco equipos que representan a la Liga de Fútbol de Olavarría.

Resultados y goleadores – Playoff Interligas – 8vos. de Final – Partidos de Ida:

Club Ciudad de Bolívar 0 – El Fortín de Olavarría 1 (Tomás López).

Espigas 2 (Martín Wilt y Rodrigo Garro) – Loma Negra 0.

Bancario de Daireaux 0 – Estudiantes de Olavarría 2 (Leandro Castarés y Lautaro Crivelli).

Bull Dog de Daireaux 3 (Lucas Vides, Tomás Ferreira y Luciano Schbelbain) – Embajadores de Olavarría 1 (Nahuel Moro).

Empleados de Comercio de Bolívar 1 (Carlos Correa) – Balonpié de Bolívar 3 (Agustín Álvarez, Giani Riciopo y Santino Amoroso).

Racing de General La Madrid 0 – Ferro Carril Sud de Olavarría 1 (Enzo Castro).

Lilán de Laprida 3 (Paulo Baigorria, Tomás Andreatta y Esteban Saint Girons) – Casariego de Bolívar 2 (Alfredo Troncoso y Mateo Corbera).

Juventud de Laprida 1 (Uriel Mormando) – Racing de Olavarría 2 (Santiago Izaguirre x2).

Próximos partidos – Revanchas:

Estudiantes (2) vs. Bancario (0).

Racing Olavarría (2) vs. Juventud (1).

Balonpié (3) vs. Empleados de Comercio (1).

Embajadores (1) vs. Bull Dog (3)

El Fortín (1) vs. Ciudad de Bolívar (0).

Loma Negra (0) vs. Espigas (2).

Casariego (2) vs. Lilán (3).

Ferro (1) vs. Racing La Madrid (0).

* Entre paréntesis el resultado de la ida.