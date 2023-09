Fútbol: Se viene una nueva fecha del certamen liguista

Este domingo 3 de Septiembre se disputará la tercera fecha del Torneo Oficial 2023 de Primera División que organiza la liga de Fútbol de Olavarría.

Cronograma 3ra. Fecha Torneo Oficial de Primera División de la LFO:

Domingo 3/9

11:00 Hs. Racing A. Club vs. Municipales, en el Estadio “José Buglione Martinese. Árbitro: Adrián Deber.

15:00 Hs. Estudiantes vs. Luján, en el “Parque Carlos Guerrero”. Árbitro: Abel Veneciano.

15:00 Hs. Ferro Carril Sud vs. Sierra Chica, en el “Domingo Francisco Colasurdo”. Árbitro: Lisandro Rodríguez.

15:00 Hs. Embajadores vs. Loma Negra, en el “Clemente Tete Di Carlo”. Árbitro: Valentín Pompei.

15:15 Hs. Espigas vs. El Fortín, en el “Pedro Iriart Legorburu” de Sierra Chica. Árbitro: Augusto García.

15:30 Hs. Hinojo vs. San Martín de Sierras Bayas, en el “Enrique De La Quintana”. Árbitro: Marcos Palavecino.