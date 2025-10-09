Fútbol: Se viene una nueva edición del Regional Federal

El domingo 19 de Octubre dará inicio el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026. Embajadores, Estudiantes, Racing, Loma Negra y Ferro, serán los representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría.
El CEO, Loma y el Carbonero integrarán, junto a Balonpié de Bolívar, la Zona 4 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Regional Federal.
Fixture:
1ra. fecha – 19/10/25
Embajadores vs. Balonpié
Loma Negra vs. Ferro Carril Sud.
2da. fecha – 02/11/25
Ferro Carril Sud vs. Embajadores
Balonpié vs. Loma Negra.
3ra. fecha – 09/11/25
Embajadores vs. Loma Negra
Ferro Carril Sud vs. Balonpié.
4ta. fecha – 16/11/25
Balonpié vs. Embajadores
Ferro Carril Sud vs. Loma Negra.
5ta. fecha – 23/11/25
Embajadores vs. Ferro Carril Sud
Loma Negra vs. Balonpié.
6ta. fecha – 30/11/25
Loma Negra vs. Embajadores
Balonpié vs. Ferro Carril Sud.
Mientras que el Bataráz y el Chaira formarán parte de la Zona 5 de la Región Pampeana Bonaerense Sur. En dicho grupo tendrán como rivales a los equipos de 25 de Mayo (Atlético Argentino y Sportivo).
Fixture:
1ra. fecha – 19/10/25
Atl. Argentino vs. Sportivo
Racing vs. Estudiantes.
2da. fecha – 02/11/25
Estudiantes vs. Atl. Argentino
Sportivo vs. Racing.
3ra. fecha – 09/11/25
Atl. Argentino vs. Racing
Estudiantes vs. Sportivo.
4ta. fecha – 16/11/25
Sportivo vs. Atl. Argentino
Estudiantes vs. Racing.
5ta. fecha – 23/11/25
Atl. Argentino vs. Estudiantes
Racing vs. Sportivo.
6ta. fecha – 30/11/25
Racing vs. Atl. Argentino
Sportivo vs. Estudiantes.