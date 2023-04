Fútbol: Se viene un nuevo domingo de Interligas

Este domingo 16 de abril se disputará la octava fecha del Torneo de la Unión Deportiva Regional 2023. Habrá cinco partidos en territorio olavarriense.

Cronograma en Primera División:

Loma Negra vs. Independiente (Chillar), 16:00 horas en la Villa Alfredo Fortabat.

Sierra Chica vs. Barracas, 15:00 hs. en el “Pedro Iriart Legorburu”.

Racing vs. Bull Dog, 16:00 hs. en el “José Buglione Martinese”.

Sportivo Piazza vs. El Fortín, 16:00 hs.

Hinojo vs. Espigas, 15:30 hs. en el “Enrique De La Quintana”.

Municipales vs. Lilán, 14:00 hs. en el “Parque Carlos Guerrero” de Estudiantes.

Platense vs. San Martín, 16:00 hs.

Bancario vs. Estudiantes, 16:00 hs.

Porteño vs. Embajadores, 16:00 hs.